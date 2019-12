Ilaria D’Amico a Verissimo: "Gigi Buffon mi ha chiesto tante volte di sposarlo ma io dico sempre no"

Ilaria D’amico, ospite a "Verissimo", ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin, raccontando in esclusiva tanti aneddoti sulla sua vita, di cui uno un po’ triste che, però, le fa apprezzare ogni giorno la gioia di esistere. Dato che poteva non succedere mai. Come ha raccontato la giornalista, infatti, “ i miei genitori avevano un rapporto molto conflittuale, c’era già mia sorella e non volevano altri figli, ma quando ebbero un riavvicinamento mia madre rimase incinta di me. Una vita che arrivava ma che non era richiesta, tanto che lei pensò di abortire. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell’operazione lui la chiamò per dirle di posticipare l’appuntamento. A quel punto annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed eccomi qui! ”.

Ma nel salotto di Silvia Toffanin c'è spazio anche per parlare di cose belle, come l'amore che va a gonfie vele con Gianluigi Buffon. La D'Amico, a tale proposito, ha colto l'occasione per levarsi qualche sassolino dalle scarpe e dare finalmente la sua versione dei fatti, stanca di essere definita “una rovinafamiglie”. Stando al suo racconto, infatti, lei e Buffon si sono " incontrati mentre eravamo nella stessa situazione emotiva, entrambi reduci da grandi sofferenze, crisi profonde. Quando ci siamo visti abbiamo sentito il bisogno di raccontarci come dei rubinetti aperti e abbiamo capito che dentro di noi era successo qualcosa ". E in merito agli attacchi subiti per “ aver rubato il marito ad Alena Seredova ” dice: “ In Italia c’è lo stereotipo della donna rovinafamiglie, non c’è il corrispettivo maschile. C’è sempre questa idea che gli uomini siano lì candidi nella loro vita felicissima e che le donne arrivino con malizia e cattiveria a strapparli dalle loro famiglie. Questo mi ha fatto soffrire perché non era così... ”.

Innamorandosi di Buffon, Ilaria D’amico ha abbattuto anche tanti pregiudizi che aveva nei confronti dei calciatori: “ Non l’avrei mai detto, non immaginavo che un calciatore potesse essere un compagno di vita, invece Gigi è una persona meravigliosa, con un cuore grandissimo e trasparente. È un uomo che mi ha ricoperto di un amore enorme e che aveva bisogno di essere amato, abbracciato e capito ”. Dalla loro relazione è nato Leopoldo, 3anni, ma il suo sogno è di avere un giorno una bambina. “ Direi una bugia se dicessi che non mi manchi una figlia femmina perché sono cresciuta in una famiglia tutta al femminile. Ogni settimana scrivono che sono incinta, ma non lo smentisco mai. Se dovesse ricapitare mi piacerebbe tanto avere una bambina anche se faccio fatica a immaginare un equilibrio migliore di quello che abbiamo adesso ”.