Ilaria D'Amico esce allo scoperto: "In passato ho creduto in Renzi"

Ilaria D'Amico, in collegamento con gli studi de La7 nel corso del programma Di Martedì, è uscita allo scoperto confessando di essersi fidata in passato di Matteo Renzi: " Sono stata una di quelle che ha creduto in lui ". Tornando indietro è risultato evidente l'errore commesso su quel referendum: " Renzi si è giocato tutto sul referendum con un unico colpo e la pistola alla tempia ". La conduttrice ha detto che adesso bisognerà vedere " se è in grado di imparare velocemente, come Matteo Salvini, dagli errori fatti ".

Il paragone