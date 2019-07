Ilaria Spada di nuovo incinta

“ Conto i giorni… le nuvole e ti aspetto ”. Oggi Ilaria Spada ha pubblicato il suo primo scatto social a conferma della seconda gravidanza: in foto si vede un pancione tondo che fa pensare a un imminente nuovo arrivo, forse già nel mese di agosto. Il bebè potrebbe essere un altro maschietto, dato il cuoricino blu a corredo della foto su Instagram.

L’attrice e il marito, Kim Rossi Stuart, hanno mantenuto il segreto a lungo, fino a quando è diventato impossibile nascondere le rotondità e la coppia è stata immortalata mentre passeggiava nel mese di aprile, dopo aver fatto shopping per il nuovo bebè.

Il loro è un amore duraturo, da sempre tenuto lontano dalle telecamere. Caterina Balivo nel 2011 è stata la loro Cupido: “ Ci siamo conosciuti nello sgabuzzino di casa Balivo. Mi viene da ridere perché Caterina si arrabbia molto quando lo chiamo così. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L’ho guardato e ho detto “Ah! Mi unisco”. Non ci siamo più alzati ”, ha raccontato in passato Ilaria Spada. È stato un colpo di fulmine: dopo poco hanno deciso di diventare genitori ed è nato Ettore, che ora ha sette anni.

Solo lo scorso marzo, rigorosamente in gran segreto, la coppia è convolata a nozze. “ Ho voluto sposarmi con consapevolezza, molti matrimoni finiscono perché c’è l’idea che sarà perfetto per sempre come durante l’innamoramento, una fase totalizzante che non è però la vita reale ”, ha spiegato llaria Spada. E così con il tempo è arrivato il matrimonio dei suoi sogni: religioso, semplice e soprattutto intimo.

Entrambi riservati, poco social, hanno sempre protetto da occhi indiscreti il loro amore e la loro famiglia. “ Fosse per me, parlerei poco e mi metterei in mostra ancor meno ”, aveva raccontato pochi mesi fa Kim Rossi Stuart al giornale Vanity Fair. Ma i paparazzi avranno preso l’affermazione dell’attore come una dichiarazione di guerra e dopo poco hanno immortalato il secondo pancione, tanto desiderato.

Da tempo la coppia aveva manifestato la volontà di allargare la famiglia. Questo momento è arrivato: il 2019 non è un anno che Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada dimenticheranno facilmente.