Ilaria Teolis si è fidanzata con Andrea Cirillo

Ilaria Teolis ha archiviato il passato e, oggi, è follemente innamorata di un nuovo compagno. L'ex protagonista della passata edizione di Temptation Island ha mollato gli ormeggi e si è lasciata trascinare dalla corrente dell'innamoramento. La giovane 24enne, ignorando ogni tabù, è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma Andrea Cirillo, facendosi immortalare dai fotografi mentre calcavano un red carpet della capitale. La Teolis proprio dinanzi al falò rivelatore del reality show di Canale 5, Temptation Island 2019, aveva chiuso i battenti della sua relazione con l'ex fidanzato Massimo Colantoni. Attualmente la ragazza sta vivendo una fase di rinnovamento esistenziale e di estrema felicità poiché Cupido ha trafitto il suo cuore e quello del suo Andrea, legandoli sentimentalmente.

Ilaria Teolis e Andrea Cirillo esibiscono in pubblico la loro storia d'amore

Ilaria Teolis è stata folgorata dall'amore. La ex concorrente di Temptation Island è al culmine della felicità perché ha conosciuto Andrea, l'uomo che l'ha indotta nuovamente in uno stato di estasi e del quale è profondamente innamorata. Lei crede di aver incontrato l'uomo ideale che le ha fatto palpitare il cuore. Per tale ragione ha deciso di abbattere ogni inibizione e di mostrare in pubblico la sua storia d'amore appena nata. I neo fidanzati sono apparsi insieme in occasione dell'anteprima del film "Jojo Rabbit" proiettato al teatro di via delle Quattro Fontane a Roma. I due hanno sfilato sul red carpet mano nella mano scambiandosi baci ardenti e ammicando ai fotografi senza alcuna remora, ma ammettendo "sfacciatamente" il loro amore. Sì, perché la storia con Andrea Cirrillo è ancora in fase embrionale, essendo sbocciata da poche settimane. Dunque, le ritrosie in merito al fatto di rendere pubblica tale relazione sono condivisibili.

Ma si sa al cuor non si comanda. E Ilaria si è lasciata andare al trasporto di tale nuova relazione amorosa con Andrea. La giovinezza di questo nuovo amore è palesabile dal post che Ilaria Teolis ha pubblicato in occasione del Capodanno, quando ha rivolto una romantica dedica al suo nuovo fidanzato, ammettendo ufficialmente la nascita della liaison. La coppia ha trascorso insieme l'ultimo giorno dell'anno festeggiando l'alba del 2020 nella mondana località egiziana di Sharm el-Sheikh. Un momento magico per Ilaria e Andrea che ha sugellatto la loro unione sentimentale. La ragazza ha inaugurato l'anno nuovo postando uno scatto social in cui appare lei insieme ad Andrea Cirillo. La didascalia appassionata scritta dalla Teolis a corredo dell'immagine di coppia: " Mi auguro di essere felice, di essere serena, di diventare donna, di crescere ancora…di vivere nuove avventure con le amiche che mi sono scelta, ma soprattutto di iniziarlo con te, la scoperta più bella che potessi fare. Buon 2020 ragazzi…Amatevi ".

I fan della Teolis erano gia informati della nascita di tale relazione amorosa proprio seguendo le sue vicende private tramite il suo account social. E tra i follower è scattata la curiostà su chi mai possa essere la nuova fiamma dell'ex isolana di Temptation. Sul conto di Andrea Cirillo, infatti, si conosce ben poco. L'uomo nuovo al fianco di Ilaria Teolis è estraneo al mondo dello show biz e per giunta non si può reperire alcuna notizia su di lui neanche sui social poiché il suo profilo Instragram è privato. I fan, pertanto, sono rimasti a bocca asciutta almeno sino a quando non emergerà qualche indiscrezione gossip.