Ilary Blasi attaccata dagli hater: "Troppi ritocchi. Hai lo stesso naso di Michael Jackson"

Ilary Blasi ha deciso di postare sul suo Instagram una foto di profilo che la ritrae con il look esibito durante la finalissima di “Amici” in cui è stata una delle super ospiti insieme alla sua grande amica Silvia Toffanin.

Nell’immagine, in cui è visibile solo la testa e una parte dello scintillante minidress giallo indossato durante la puntata, Ilary ha i capelli legati a cui è stata applicata una lunga coda bionda posticcia.

Bellissima come sempre, ha subito raccolto migliaia di like e visualizzazioni, ma pochissimi complimenti perché, purtroppo, questa foto di profilo, secondo i suoi follower, se la poteva davvero risparmiare perché mette in evidenza tutta la chirurgia plastica a cui negli anni si sarebbe sottoposta per migliorare la sua immagine.

In particolare è quel naso così troppo alla francese, talmente diverso da quello che aveva a inizi carriera e che per i suoi fan andava benissimo così com’era, ad attirare critiche anche pesanti nei suoi confronti.

“ Sto naso è inguardabile! Fa invidia a quello di Michael Jackson ” le scrive un hater mentre un fan, premettendo che, “ giuro io non ti voglio criticare, ma mi incazzo perché dico, una bella naturale come te, ma perché si è rovinata con la chirurgia?? Per ambire a che... boh! ”.

Pienamente d’accordo un altro suo fan: “ Sinceramente sei sempre stata una bellissima donna però ora stai un po esagerando con la chirurgia plastica, ti preferivo quando eri al naturale! ”.

Un altro le chiede: “ Ma perché ti sei cambiata i connotati? Eri perfetta e ora ti ritrovi con questo naso sempre più limato ”. Se, come al solito, sono gli hater a scrivere i commenti peggiori, come: “ Sembri un trans burino Ilary! Di quelli che stanno a Tor di Quinto a Roma. Sei terribile! ”, persino chi la vuole difendere finisce con l’ammettere che la bella conduttrice tv ha un po’ esagerato coi ritocchini.

Così, se c’è chi risponde agli hater scrivendo: “ A chi continua a dire che sei rifatta dico rifatevi voi e vediamo se il risultato è lo stesso! ”, mentre un’altra sua fan scrive che “ tutta questa cattiveria mi dà il voltastomaco. Rega se avessi io tutti i soldi della Blasi, ma mica solo il naso mi rifacevo. È padrona verace di tv, è una spanna sopra le altre. Ti amo! ”.