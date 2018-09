Ilary Blasi contro i Ferragnez: “il loro mondo è digitale”

In una lunga intervista al settimanale Chi l'ex conduttrice de Le Iene ha parlato della sua vita privata, del suo amore per Francesco Totti e della sua carriera televisiva. Ma si è anche lasciata sfuggire qualche commento sulla coppia social del momento: la fashion influencer Chiara Ferragni e il cantante Fedez. “Le loro nozze come le nostre su Sky? Loro vivono anche di questo: il loro mondo è digitale, virtuale. Io e Francesco invece non siamo social, non ce ne intendiamo per niente”, ha affermato Ilary Blasi.

E paragonando le nozze dei Ferragnez al suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, celebrato il 19 giugno 2005, la showgirl ha aggiunto: "Le nostre nozze sono state un regalo ai romanisti, niente di più niente di meno. Era un po’ come invitarli al matrimonio, sposarci tutti insieme". A quanto pare Ilary Blasi sembra non aver perdonato ai Ferragnez la caduta di stile con cui avevano richiesto la partecipazione della coppia romana al matrimonio social dell’anno.

Infatti, mentre tutti gli altri invitati erano stati omaggiati con un sontuoso invito tridimensionale, per le nozze di Noto dei Ferragnez, Ilary Blasi e Totti avevano ricevuto un invito sui generis, recapitato in diretta social tramite Instagram Story: "Ilary e Francesco abbiamo un annuncio per voi: siete ufficialmente invitati al The Ferragnez Wedding". Uno scivolone che avrebbe convinto la coppia romana ad annullare la propria partecipazione alle nozze dell’imprenditrice influencer e del rapper milanese.