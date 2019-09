Ilary Blasi come la Ferragni, il web ​si scatena: "La pizza che si rigenera?"

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno festeggiato il 43esimo compleanno del calciatore in pizzeria, come una comune famiglia. Il Pupone e sua moglie si sono concessi una serata lontano dalla mondanità, cenando in una nota pizzeria nel quartiere Pisana a Roma. Le foto della tranquilla serata sono state condivise da Ilary e da Totti sui rispettivi profili social, ma una foto in particolare ha scatenato i commenti ironici e divertiti dei fan della bella presentatrice romana.

Lo scatto, che immortala Ilary Blasi mentre morde un trancio di pizza, ha suscitato una pioggia di battute e non è mancato un chiaro riferimento a Chiara Ferragni. Nella fotografia, infatti, la pizza che Ilary sta mangiando è intera mentre in mano la conduttrice tiene ben salda una fetta. Di chi è quel pezzo di pizza allora? La pizza, forse, si "rigenera", si sono chiesti molti fan. Inevitabile è arrivata la pioggia di commenti sarcastici sull'insolito scatto: " Anche io voglio la pizza che si rigeneraaa... di solito non faccio in tempo a far nemmeno la foto ", " Di chi è la fetta del vicino ", " Ma se la pizza è intera, dove ha preso quella che sta mangiando? ", " Mangi uno spicchio, ma la pizza è intera! ".