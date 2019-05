Ilary Blasi festeggia il compleanno del papà

Ilary Blasi, solo qualche settimana fa, era volata nel Principato di Monaco per festeggiare il suo compleanno insieme a Francesco Totti e pochi altri intimi amici. Ora, invece, mentre in tutto il mondo si festeggiava la Festa della Mamma, Ilary e Francesco hanno festeggiato il compleanno del papà di Ilary condividendo alcuni di questi momenti di gioia con i propri fan, pubblicando delle foto dell'evento su Instagram.

Ilary Blasi, scatti social per la festa del papà

Il papà di Ilary, Roberto Blasi, ha compiuto in questi giorni 70 anni. Per l'occasione Ilary e Francesco hanno organizzato una cena a base di pesce con i più stretti familiari. Ma questo non ha impedito alla coppia di scattare delle foto. In una, ad esempio, si vede Roberto Blasi che abbraccia orgoglioso le sue tre figlie davanti alla torta di compleanno. E cioè, oltre a Ilary, Melory e Silvia Blasi. La torta, invece che riportare le classiche 70 candeline, era un meraviglioso dolce a forma di numero 70 guarnito con della frutta.

Nella foto Ilary Blasi e la sorella Meroly erano sedute sulle ginocchia del padre, una alla sua destra e una alla sua sinistra. Mentre Silvia Blasi si è posizionata in piedi alle spalle di padre e sorelle. Ovviamente, erano tutte sorridenti e bellissime. E, naturalmente, sotto la foto (condivisa su Instagram da tutte e tre le figlie) non poteva mancare il classico commento scherzoso: "Tanti auguri Papà... e figli maschi".

Ovviamente, tra le varie foto pubblicate da Ilary Blasi, non poteva mancare quella di Francesco Totti che è stato immortalato con un viso sereno, rilassato e, nello stesso tempo, divertito insieme ad altri due invitati alla festa di compleanno che si è tenuta nel locale l'Isola del Pescatore a Santa Severa un comune del litorale romano.

