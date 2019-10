Ilary Blasi rivela: "Vorrei fare cinema ma non mi chiama nessuno"

La carriera come conduttrice di Ilary Blasi è ormai avviata. Ne ha fatta di strada la bionda romana da quando era tra le fila delle Letterine di Passaparola. Attualmente è in onda ogni settimana su Canale 5 con Eurogames, la rivisitazione in chiave moderna di Giochi senza frontiere ma vorrebbe dare una svolta alla sua professione, cimentandosi in nuovi ambiti.

È lei stessa a dichiararlo dalle pagine del settimanale Oggi, dove racconta che da un po' di tempo si sente attratta dalla recitazione, in particolare dal cinema. “ Prima non ci pensavo proprio ma non mi chiama nessuno ”, si lamenta scherzosamente la moglie di Totti. Sembra quasi volersi giustificare per le sue ambizioni la bella conduttrice, che infatti spiega: “ Mi vergogno quasi ad esprimere altri sogni, ma non nascondo che superato un obiettivo me ne prefiggo subito un altro. Se no che noia sarebbe la vita! Mi piace spingermi sempre oltre e avere nuove mete perché ho fame, non mi sento arrivata. Mi sento a metà percorso. Ma non è necessariamente solo di tv che parlo. ”