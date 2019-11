Ilary Blasi cambia look per il party della sorella Melory

Ilary Blasi è tornata al centro del gossip. E a far parlare della storica letterina di Passaparola sono le nuove Instagram story condivise con i follower proprio da Ilary. Nelle immagini in questione, la Blasi appare a sorpresa con i capelli nero corvino e fasciata da un abito lungo e argentato, impreziosito da sfavillanti paillettes. Ilary si è presentata così al party di compleanno della sorella Melory, che, come trapela alla visione degli ultimi post pubblicati dalla stessa conduttrice, sembra ispirato alle atmosfere del film The Great Gatsby.

Dunque, l'influencer non si è limitata solo a fare gli auguri alla sua sorellina, ma si è resa partecipe della festa a tema voluta dalla festeggiata, a cui ha preso parte anche il consorte Francesco Totti. L'ex bomber della Roma, nelle immagini condivise da Ilary Blasi, appare in una perfetta forma fisica e in un sobrio smoking, che valorizza il suo fascino. E i coniugi vip, Ilary e Francesco, non si sono risparmiati durante i festeggiamenti di Melory, prendendo parte alle danze aperte sulla pista da ballo insieme ad altri invitati al party.

Melory Blasi, la più piccola delle sorella Blasi, lavora come ortottista, ovvero è un professionista sanitario specializzato nella riabilitazione visiva dei disturbi motori e sensoriali della visione e anche nella diagnosi dello strabismo e del relativo trattamento. La sorella minore di Ilary Blasi, che ha celebrato i suoi 30 anni appena compiuti, è stata festeggiata anche dall'attrice Michela Quattrociocche, che in vesti anni '20 ha preso parte alla festa.

Ilary Blasi ha dal suo canto voluto mostrare ai fan il suo lato più tenero, di sorella-chioccia, condividendo con il web alcuni tra gli emozionanti momenti vissuti ai festeggiamenti di Melory. "Melory, let's party" ovvero "Melory, festeggiamo!", ha scritto Ilary Blasi su una foto condivisa poche ore fa tra le sue ultime Instagram story.

Segui già la pagina di gossip de Il giornale?