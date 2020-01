Ilary Blasi: "Il quarto figlio? Ho finito gli ovuli"

Lo scorso 12 gennaio, su Rai 2, è stata trasmessa la nuova puntata di Che tempo che fa, format condotto da Fabio Fazio. E il nuovo appuntamento tv ha visto presentarsi in qualità di ospite in studio Ilary Blasi, la quale in apertura della sua intervista ha scherzato sull'incessante rumor che la vedrebbe in procinto di avere un quarto figlio da Francesco Totti. E non solo. Ha, inoltre, raccontato un retroscena inedito, accaduto poco prima che si presentasse da Fazio.

"Oggi annunci il quarto figlio", ha quindi incalzato l'ospite in studio, il conduttore. E Lady Totti non ha esitato a ribattere, con tono ironico: "No, ho finito gli ovuli! Li ho persi! Francesco dice tante cose, ma poi decido io! Tre è un bel numero, è il giusto compromesso. Se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!".

Subito dopo, il conduttore ha ricordato in diretta un'affermazione, che la Blasi aveva rilasciato sulla sua preferenza tra il cibo e il sesso. E Ilary, apparsa in una forma fisica perfetta in studio, ha chiarito la sua posizione in merito: “Nella scala dei piaceri, io preferisco il cibo, a me piace mangiare! Cosa viene dopo? No, non lo posso dire!”.

Il gioco del Grande fratello vip è rimasto orfano della sua conduzione di successo. E - a Che tempo che fa- seppur con tono ironico, la conduttrice capitolina e classe 1981 ha fatto sapere quanto sia "umiliante" essere la consorte di un'icona del calcio, quale è Francesco Totti: “È umiliante stare con uno come Totti!". "Ho ricevuto una chiamata poco fa -ha, poi, proseguito, raccontando il retroscena avvenuto poco prima della sua ospitata in Rai-" ‘Ilary! Son Mattia, Ilary! Salutame Francesco!’. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente... è umiliante. C'è di peggio. Ma ormai me ne sono fatta una ragione!”.

La bella Ilary non si definisce una "sportiva", "perché non mi piace nessuno sport... Ma faccio yoga" . E la regia, in puntata, ha mandato in onda le esclusive immagini di una posizione di yoga, che la Blasi ha praticato nel bel mezzo della sua ultima vacanza, trascorsa alle Maldive.

Ilary Blasi e l'addio di Francesco Totti al calcio

Ora che Francesco Totti non gioca più nella Roma, " a casa aiuta come può aiutare un uomo, non cucina", così come ha dichiarato l'intervistata: "Cosa facciamo ora che Totti ha lasciato la Roma? Abbiamo un gruppo di amici storici, usciamo con gli amici, facciamo cene, giochi in scatola, cose semplici… Una vida loca pazzesca!”.

Nel corso dell'intervista, Fazio ha ricordato il giorno dell'addio di Totti al calcio, in quanto giocatore della Roma. E Lady Totti ha rivelato: “È stato un giorno pazzesco, soprattutto per lui. Non volevo partecipare, era il suo momento… Poi, lui mi ha detto ‘No, dai vieni anche tu…’. Piangevano tutti, non sapevamo a cosa stessimo andando incontro".