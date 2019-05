Ma che fine ha fatto il braccio destro della Canalis?

Il “Memorial Day” è il giorno in cui negli Stati Uniti si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre. Elisabetta Canalis, sposata dal 2014 con Brian Perri, da cui ha avuto la piccola Skyler Eva, vive ormai in America in pianta stabile e sta iniziando a far sue tutte le tradizioni locali, compresa quella di oggi. Naturalmente a modo suo.

Quindi più che issare una bandiera patriottica in giardino, meglio un bel tuffo in piscina con un costume blu con tante stelline che ricordano quelle degli stati federali americani. Perfetta come sempre, nel suo fisico scultoreo, la showgirl esibisce un lato b da urlo e un sorriso luminoso, mentre si tira fuori dalla piscina.

Nella sua didascalia augura a tutti un “ Happy happy Memorial Day weekend ”, mentre i follower la premiano con like e visualizzazioni a pioggia e tutta una serie di commenti ispirati dalla perfezione di un corpo che per molti utenti “ persino le 20enni si possono solo sognare ”.

“ Che bellino il costume...anche la schiena...e il fondoschiena. Al mio via tutte nel cesso..3 2 1 via! ”, scrive una fan. E un'altra aggiunge: “ Ma dormi in freezer? ”. Per la Canalis, infatti, sembra che il tempo non passi mai. Ma fra un complimento e l'altro c'è anche chi trova qualcosa che non va: "Ma dove è sparito il tuo braccio destro?"