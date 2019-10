Imbarazzo a Detto Fatto, Jonathan Kashanian sbotta su Bianca Atzei: "Non mi va di parlarne"

Nelle ultime ore fa discutere molto un particolare accadimento registratosi a Detto fatto, il format trasmesso su Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero. L'opinionista subentrato a partire da quest'anno nel talk-show di casa Rai, Jonathan Kashanian, è apparso visibilmente imbarazzato alla visione di una foto di Bianca Atzei, mostrata dalla regia del programma.

Il momento, divenuto oggetto di discussione, è avvenuto nel corso dello spazio televisivo riempito, come di consueto, dall'ex gieffino a Detto fatto, ovvero la Superclassifica Jon, che nella discussa puntata odierna, di venerdì 25 ottobre, ha visto Jonathan stilare una classifica degli uomini più bassi dello showbiz made in Italy. E, in occasione, della presentazione di una carrellata di foto degli uomini "diversamente alti" mostrate in tv, è apparsa una foto di Max Biaggi che immortala quest'ultimo in compagnia della sua fidanzata storica, Bianca Atzei, l'ex naufraga con cui Jonathan ha coltivato un'amicizia molto intima a L'isola dei famosi. Ma Kashanian sembrerebbe non aver digerito la foto della cantante apparsa a sorpresa nello studio.

"Ma cosa c’entra questa foto ora? - ha domandato stizzito in studio Jonathan-. Stavo parlando delle donne alte con cui è stato Max Biaggi (l'opinionista allude a Eleonora Pedron e Anna Falchi, ndr) e tra queste non rientra Bianca”. E alle dichiarazioni dell'ex gieffino è seguito l'intervento dell'altra Bianca, la padrona di casa che ha risposto incuriosita all'opinionista: "Ma non eravate amici?". L'ex gieffino però si stranisce: "Non voglio parlare di queste cose, sono troppe personali".

Jonathan Kashanian e lo sfogo a Detto Fatto

Alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate dall'ex gieffino a Detto fatto, sono in molti a ipotizzare che i due ex naufraghi, Bianca Atzei e Jonathan Kashanian, abbiano deciso di chiudere i loro rapporti. Comunque si sia evoluta la particolare amicizia nata in Honduras tra gli ormai ex isolani, la cantante Atzei è attualmente impegnata sentimentalmente con l'inviato de Le Iene, Stefano Corti.