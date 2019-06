Imma Battaglia choc: "Il governo è pieno di omosessuali"

"È pieno di omosessuali ipocriti in questo governo. Quando sei un personaggio politico, credo che la doppia vita, le ipocrisie politiche non siano tollerabili…" . L'attivista Lgbt Imma Battaglia fa tremare l'esecutivo e il panorama politico italiano con questa uscita sibillina.

"Quando sei parte di una comunità come quella Lgbt vieni a sapere alcune cose, potrei parlare di fatti e dimostrare certe ipocrisie, ma non lo faccio perché non mi interessa e non l’ho mai fatto" , ha aggiunto la moglie di Eva Grimaldi nel corso della sua intervista scottante rilasciata ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus, così come riportato da Dagospia.

La leader del movimento Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender, dunque, affonda il colpo contro la classe politica: "I personaggi pubblici devono rendersi conto che sono dei simboli e quello che fanno viene emulato o considerato un’ufficializzazione degli stati d’animo. Se io sono razzista e un politico anche, mi sento legittimato. Bisogna avere un minimo di senso di responsabilità" .