Incidente domestico per Paola Perego. La conduttrice finisce in ospedale

Estate all''insegna della famiglia quella di Paola Perego. La popolare conduttrice Rai si sta godendo le vacanze estive con il nipotino, Pietro, che la figlia ha avuto lo scorso novembre. Una nascita attesa e condivisa con la primogenita, che ha riempito il cuore della Perego che sempre più spesso si mostra sui social insieme al piccolo. Tra passeggiate con la carrozzina, ninne nanne e momenti di relax al sole la Perego è stata però protagonista, suo malgrado, di un incidente domestico. Difficile capire come siano andate veramente le cose ma la conduttrice di "Non disturbare" (il programma di interviste in una camera d'albergo che ha riscosso notevole successo negli ultimi mesi) ha condiviso sul suo profilo social una foto emblematica. Nello scatto si vede la sua mano completamente avvolta da una vistosa fasciatura dove spicca un tutore rigido al pollice.

Paola Perego nella fotografia condivisa con i suoi follower si mostra distesa in un letto e scrive: " Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa..mi basta entrarci ed ecco l'incidente.. ". Parole che hanno subito messo in allarme i suoi fan, che si sono chiesti cosa le sia realmente successo. La conduttrice non ha chiarito la dinamica dell'infortunio avvenuto, stando a quanto riferito dalla donna, nella cucina della sua casa vacanze dove si trova. Paola Perego però mostrato la sua mano immobilizzata da un tutore al pollice, un tipo di fasciatura che potrebbe indicare una distorsione. Dopo le prime cure prestategli al pronto soccorso la conduttrice dovrà tenere, presumibilmente, il tutore per qualche settimana prima della guarigione. Giusto in tempo per tornare in televisione sulla Rai.