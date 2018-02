Incidente per Elton John: colpito da una collana durante un concerto

Piccolo incidente per Elton John durante il suo ultimo concerto al Ceasar's Palace di Las Vegas qualche giorno fa.

Come mostra questo video girato da un'italiana, Daniela Caredda, che era proprio accanto al pianoforte insieme al suo idolo, il cantante stava intonando la sua "Saturday night’s alright for fighting" quando dal pubblico qualcuno ha lanciato una collana, che ha rimbalzato sullo strumento musicale e lo ha colpito sulla bocca.

Spaventato e preso alla sprovvista, Elton John si è fermato per qualche secondo e si è toccato le labbra, per controllare di non essere stato ferito. Fortunatamente, per lui non ci sono state conseguenze, nonostante la collana non sembri proprio leggera.