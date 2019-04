Incidente hot, Andrea Dal Corso tradito dallo specchio: è nudo

Verrebbe quasi da dire il solito, ennesimo selfie del bell'imprenditore veneto Andrea Dal Corso. Ma, questa volta, qualcosa è andato storto.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono concessi una vacanza all’insegna del benessere e del relax sulla splendida isola indonesiana, forse anche per vivere il loro amore lontano dal clamore mediatico e dai tanti fan curiosi ed invadenti che stravedono per questa coppia. Peccato non si possa dire che i due siano riusciti nell’obiettivo.

Andrea ha infatti regolato un nuovo selfie ai suoi follower desiderosi di seguirlo 24 ore su 24, ma un dettaglio non era assolutamente previsto. Nella storia di Instagram, Andrea si è immortalato completamente nudo mostrando il lato B. Complice del misfatto lo specchio alle sue spalle che lo mostra senza vestiti mentre passeggia avanti e indietro mentre annuncia un bagno imminente nello splendido resort in cui alloggia con Teresa.

Ora, non è ben chiaro se, l’intento dell’ex corteggiatore sia stato voluto o se si sia trattato di una piccola svista. Ad ogni modo le sue spasimanti hanno di certo apprezzato. Insomma, tutte hanno occhi per lui, ma lui solo per la bella Teresa.

Come non ricordare, infatti, la puntata di Uomini e Donne in cui dopo il “no” di Andrea avvenuto nel Castello, i due hanno confessato il loro amore reciproco sotto la cascata di petali?

