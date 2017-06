Incidente per Phil Collins: rinviati i concerti di Londra

Brutto incidente per Phil Collins che si è visto costretto, a causa di una caduta, a rinviare due concerti alla Royal Albert Hall di Londra.

L'artista è scivolato mentre era nella sua stanza di albergo e cadendo ha riportato una profonda ferita alla fronte. L'ex Genesis è stato immediatamente ricoverato in ospedale ed è rimasto sotto ossevazione per 24 ore, con l'indicazione di riposo assoluto, così come annunciato sul suo profilo Facebook. Da un po' di tempo Collins ha difficoltà a deambulare per un problema al piede dopo un'operazione alla schiena.

Le date in programma a Londra per l'8 e il 9 giugno saranno rinviate a fine novembre, il 26 e il 27. Phil Collins dovrebbe riprendere il tour domenica a Colonia, in Germania, per poi tornare sul palco a Parigi. Resta attualmente confermata la performance a Londra ad Hyde Park del 30 giugno.