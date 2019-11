Incidente per Rita Dalla Chiesa: costola fratturata

Pomeriggio movimentato per Rita Dalla Chiesa che, per colpa di un incidente domestico, è dovuta ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso. La popolare giornalista e conduttrice televisiva è caduta accidentalmente, per colpa di uno dei suoi due cani, procurandosi una dolorosa frattura. A raccontare cosa è successo è stata lei stessa, attraverso un post social pubblicato poche ore fa su Instagram.

Rita Dalla Chiesa, in questi giorni, era tornata alla ribalta della cronaca per il risarcimento da oltre 400 mila euro che lo Stato dovrà riconoscere a lei e ai due fratelli come vittime della mafia, dopo la morte del padre ucciso nel 1982. La II sezione d'Appello civile di Milano, infatti, ha ribaltato la sentenza di primo grado del 2018, condannando il Viminale a risarcire i tre figli del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La giornalista ha però tweettato sui social un personale comento alla sentenza: " Quando perdi un padre in modo violento, lasciato solo da uno Stato che avrebbe solo dovuto dirgli grazie per averlo liberato dal terrorismo, quello che chiedi è’ giustizia. Non risarcimento. Assegnato, comunque, a tutte le vittime di mafia dal 99. Tranne che a noi ".