Incidente in scooter per Filippo Nardi, il conte in ospedale con varie escoriazioni

Brutta disavventura per Filippo Nardi, il conte dei salotti televisivi che nel pomeriggio di oggi, 17 ottobre, è stato vittima di un incidente stradale nei pressi di Firenze. È lo stesso opinionista ed esperto di stile a raccontare l'accaduto attraverso le sue storie su Instagram.

“ Per evitare una macchina che si è girata senza mettere la freccia, ho fatto un bel volo in scooter ”, spiega il conte inglese dal letto del pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova, il più antico presidio ospedaliero di Firenze ancora in attività. Filippo Nardi ha mostrato il ginocchio con una grande escoriazione e un tampone di ghiaccio sulla caviglia sinistra. In una storia precedente, che il conte Nardi ha poi eliminato, il popolare volto televisivo si era ritratto in un selfie con il collare ortopedico sulla barella dell'ambulanza.

“ Ovviamente, la macchina se n'é andata e io sono rimasto a terra. Grazie a un passante che ha chiamato l'ambulanza. Adesso mi trovo in ospedale, un giorno prima di dover partire per dieci giorni di lavoro in giro per l'Italia ”, ha proseguito Filippo Nardi, che poi spiega quali sono le sue codizioni: “ Sono pieno di botti e graffi vari e mi sa che il mio amato scooter è da buttare... È proprio il 17 oggi. ”

Per fortuna non è successo nulla di grave al simpatico opinionista, che nel giro di qualche giorno dovrebbe rimettersi completamente da questo incidente. Certo è che, a guardare bene le sue storie, si intuisce come in una situazione come questa il conte non rinunci mai al suo stile, fotografando la gamba escoriata con una elegante calza da uomo perfettamente tirata su. È l'aplomb inglese, si sa.