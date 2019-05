Incidente sexy a Cannes: Fernanda Liz scopre il décolleté sul red carpet

Incidente sexy per la modella brasiliana Fernanda Liz. La modella si trovava al Festival di Cannes e stava percorrendo il red carpet, per il film "Oh Mercy ! (Roubaix, une Lumiere)". E, durante la passerella, il suo abito l'ha tradita.

Fernanda Liz indossava un abito giallo, moto scollato, con una gonna principesca e un bustino molto attillato, con una scollatura profonda. È stata proprio questa a creare l'inconveniente sexy, che sicuramente non è dispiaciuto ai tanti fans. Già il colore dell'abito non l'avrebbe fatta passare certo inosservata, ma la scollatura ha reso il red carpet unico. Infatti, mentre camminava sul tappeto rosso, il décolleté è sfuggito dal corpetto troppo attillato, mettendo il mostra i capezzoli. (Guarda la gallery)

Il tutto, poi, si è risolto con un'aggiustatina dell'abito, che le è stato sistemato, per "assicurare" il décolleté, e una gran risata da parte di Fernanda Liz, che ha regalato un red carpet sexy a tutti i presenti.