Incidente stradale per Luca Zingaretti, sbalzato a terra dal suo scooter

Disavventura urbana per Luca Zingaretti, che questa mattina è stato coinvolto in un incidente stradale nella sua Roma. L'attore si trovava a bordo del suo scooter quando, per circostanze ancora da chiarire, è stato sbalzato sull'asfalto.

Luca Zingaretti, che tra poche settimane tornerà in onda con gli episodi inediti del Commissario Montalbano, stava percorrendo la centralissima via Cola di Rienzo quando, all'altezza di via Tacito, è stato colpito da una vettura. A riportare i fatti è il sito de Il Messaggero, che ha pubblicato anche due immagini dello scooter del popolare attore. L'auto che ha colpito il veicolo di Luca Zingaretti si è immediatamente fermata per prestare soccorso a quello che, in un primo momento, sembrava un semplice scooterista della domenica. Probabilmente nel sinistro ha influito anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia ma per il momento ancora non si hanno notizie certe sulla dinamica.

Sia Luca Zingaretti che l'uomo alla guida dell'auto che l'ha colpito sono comunque usciti indenni dall'incidente. Ad avere la peggio è stato lo scooter dell'attore, che nell'impatto è stato scaraventato sul selciato con danni ingenti. Immancabile il piccolo capannello che si è formato nel luogo dello scontro, soprattutto quando Luca Zingaretti ha tolto il casco, svelando la sua identità. Diverse sono state le persone che non hanno perso tempo a scattare una fotografia dello scooter dell'attore, che fortunatamente non è dovuto ricorrere alle cure mediche. Zingaretti, infatti, ha rifiutato l'intervento dell'ambulanza ed è tornato in taxi presso la sua abitazione, visto che lo scooter era ormai inutilizzabile. Inevitabile, comunque, l'intervento della Polizia Locale per i rilievi del caso, atti a stabilire eventuali responsabilità.

Solo tanta paura per l'attore e fratello del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. L'auto che l'ha investito, una Nissan Note, non ha riportato gravi conseguenze. Alla guida c'era un uomo di 61 anni del posto. Lo scooter di Luca Zingaretti è stato prelevato dai mezzi meccanici e portato nell'autorimessa, in attesa degli ulteriori accertamenti e dell'intervento del proprietario per l'eventuale riparazione del danno.