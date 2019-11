Incidente sul set per Halle Berry: film sospeso

Halle Berry è stata vittima di un infortunio sul set del suo ultimo lavoro cinematografico, nel quale è sia attrice protagonista che regista. L'attrice 53enne stava girando una scena di "Bruised" all'interno di una nella palestra di Newark, in New Jersey, quando è avvenuto l'incidente. A riportare la notizia per primo è stato il portale NJ.com, che ha raccolto la dichiarazione del produttore esecutivo, Brian Pitt, sull'accaduto.

Halle Berry, premio Oscar per "Monster's Ball" nel 2002, stava girando una scena di "Bruised" dove interpreta Jackie, una lottatrice di arti marziali miste caduta in disgrazia. Proprio durante una scena di combattimento, l'attrice si è lievemente infortunata. Nell'incidente la Berry non avrebbe riportato particolari conseguenze ma i medici le hanno comunque imposto uno stop per consentirle di riprendersi a pieno. " Halle si è leggermente ferita durante una scena di lotta - ha dichiarato il produttore esecutivo Brian Pitt a NJ Advance Media - Niente di grave. È stanca. Aveva bisogno di una pausa ".

Le riprese del film, che segna ufficialmente il suo debutto alla regia, sono state così posticipate per consentire all'attrice di riprendersi al meglio dall'infortunio. Lo sforzo fisico da sostenere nella pellicola è grande e Halle Berry dovrà riprendersi completamente prima di poter tornare sul set. Il produttore esecutivo non ha approfondito la natura dell'incidente che ha coinvolto la 53enne, ma ha confermato che le riprese del film sono state momentaneamente sospese. Il programma delle scene e dei set, che dovranno essere ripresi da capo, è stato stravolto e il film verrà girato in un'altra palestra del New Jersey. L'infortunio di Halle Berry, vista la natura del film, potrebbe non essere l'unico, ha spiegato Pitt: " Di tanto in tanto potrà accadere che un attore si ferisca leggermente e questo ci porterà a modificare un po' la programmazione del film ".

Il grande lavoro di preparazione fisica, compiuto dall'attrice nell'ultimo periodo, non le ha impedito di infortunarsi sul set. Per interpretare al meglio il ruolo di "Justice", Halle Berry si è sottoposta a otto mesi di dura preparazione atletica al fianco di lottatori professinisti e personal trainer. Sui social network l'attrice ha pubblicato, nel corso dell'ultimo anno, numerosi scatti che la immortalano in palestra, mentre si allena duramente per il film. Secondo quanto riferito dal produttore a NJ.com la Berry dovrebbe tornare sul set per proseguire le riprese già nel prossimo fine settimana.