«Indictus», ecco la sfida tra normanni e saraceni

Fabio Pagano

Tutti conoscono la storica battaglia delle Termopili tra l'esercito persiano e i trecento spartani di Re Leonida. Quasi nessuno conosce l'equivalente italiano di questa battaglia che, però, ebbe un esito capovolto. Nell'anno 1036 in Sicilia, a Cerami nelle Madonie, si è combattuto uno scontro analogo. Un manipolo di poche decine di normanni, cristiani, sconfisse un esercito di svariate migliaia di saraceni dando il via alla liberazione della Sicilia. Come fece l'esercito di Ruggero D'Altavilla a sconfiggere un avversario così superiore numericamente? Il principe normanno invocò l'intervento dei suoi santi protettori, San Michele e San Giorgio. I resoconti parlano di un cavaliere bianco invincibile che da solo sgominò intere legioni di saraceni. Da questo misto di storia e leggenda prende il via Indictus La Terra è di Nessuno una web serie, disponibile, gratuitamente, dal 18 gennaio su YouTube, totalmente italiana, per non dire siciliana. In sette puntate, scritte da Marianna Lo Pizzo e dirette da Francesco Dinolfo, il racconto storico si trasforma e diventa scoperta delle Madonie e dei temi, sempre attuali, della convivenza tra culture e religioni diverse.