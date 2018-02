Indiscrezione sull'Isola dei Famosi: "Magnolia vuole chiuderla prima"

Colpo basso per l'Isola dei Famosi. L'ormai noto "cannagate" sta scuotendo a tal punto il programma Mediaset che Magnolia starebbe valutando di chiudere prima i battenti.

A lanciare la bomba è Anticipazioni.tv. Il sito speciliazzato in programmi televisivi svela le intenzioni della società di produzione dell'Isola dei Famosi. "Sembra proprio che la produzione, Magnolia, stia seriamente valutando l'ipotesi di chiudere in anticipo il reality show di Canale 5", si legge nell'articolo. La motivazione? Il famoso "cannagate", che dalla seconda puntata è diventato protagonista del reality.

Dagli ultimi servizi mandati in onda da Striscia la Notizia sembrerebbe che l'intero cast e la produzione, e probabilmente anche Alessia Marcuzzi, fossero a conoscenza della presenza di marijuana all'interno della casa in cui i naufraghi hanno soggiornato prima di sbarcare sull'Isola. Tale circostanza è stata confermata anche da Cecilia Capriotti che, ospite a Domenica Live, dichiara con fermezza che Eva Henger aveva già parlato con la produzione prima di dire la sua verità in diretta. Se tutto ciò fosse confermato la veridicità del programma crollerebbe. Proprio per questi motivi, Magnolia starebbe valutando di prendere una drastica decisione, quella di calare in anticipo il sipario.