Inglesi furiosi con i Sussex: "La Regina deve privarli del titolo reale"

Sondaggi in picchiata per Harry e Meghan che la maggior parte degli inglesi vuole che siano spogliati dei loro titoli reali in modo che non possano sfruttare il nome " Sussex " per fare affari, come pare si stiano organizzando da mesi. In tutto il Regno la maggioranza dei sudditi ritiene che la Regina debba punirli togliendo ai due ribelli l’arma più importate nelle loro mani, quella che dovrebbe garantirgli introiti a palate: il titolo nobiliare perché, si legge sul Mirror, " il decadere dal titolo di Duchi di Sussex toglierebbe loro quella magica parolina, 'Sussex' che hanno registrato come brand per più di mille tipologie di articoli da commercializzare. Così diventerebbero dei common senza più una vera licenza per sfruttare quel nome ". Per molti sarebbe questa la punizione esemplare da infliggere ai due.

Un sondaggio pubblicato sul Mirror parla chiaro e mostra tutta la furia degli inglesi che si sentono " raggirati dalla moglie americana del Principe Harry che, a sua volta, ne esce malissimo perché considerato debole e manipolabile ". Il sondaggio suggerisce che molti sudditi pensano che Meghan Markle e il principe Harry debbano " perdere i loro privilegi a seguito della cessazione dei loro doveri reali e rimborsare di tasca propria, dato che ne hanno le possibilità, i costi di ristrutturazione del Frogmore Cottage, da cui devono essere sfrattati. Inoltre devono pagarsi la loro security all’estero, smettendo di gravare sulle spalle della polizia del Regno Unito e, quindi, sui contribuenti ".

Il sondaggio è stato condotto dalla società di ricerca JL Partners per il Daily Mail e mostra chiaramente la rabbia e la delusione degli inglesi per quanto successo. In particolare il 60% dei sudditi ritiene che i due abbiano oltraggiato gravemente la Regina annunciando i loro piani senza prima consultarla e il 70% ammette che sarebbe più clemente verso la coppia se questa fosse finanziariamente indipendente e avesse già rinunciato a ogni penny dei contribuenti.

Il rating pubblico di Meghan è sceso al 2%, in calo del 22% rispetto allo scorso ottobre e nella classifica di gradimento dei reali inglesi è solo al decimo posto su 13 reali, sotto Sophie di Wessex. Harry ad ottobre era il secondo reale preferito, dopo la Regina. Ora, il nuovo sondaggio del Daily Mail lo mostra al quinto posto, in calo del 20%. E c’è anche una fetta di sudditi, il 46%, che ritiene che la Famiglia Reale starebbe meglio senza la coppia ribelle, " risparmiando soldi e polemiche ".

Adesso è il principe William il reale più popolare, persino più della Regina. Il Regno Unito gli si è stretto intorno, considerandolo " tradito e abbandonato dal fratello minore ". Quando è stato chiesto al pubblico se preferivano William o Harry, il 65% ha dichiarato di preferire il primo perché " serio e affidabile, un uomo che non usa la scusa della perdita della madre per giustificare le sue debolezze, come fa Harry. Entrambi hanno ammesso di soffrire di ansia, ma William resta solido al suo posto. Invece Harry, su cui non ricadono le enormi responsabilità che deve gestire il fratello, se ne scappa in Canada a fare la bella vita ".