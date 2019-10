Instagram, il nuovo aggiornamento ​fa tremare influencer e vip

Instagram ha annunciato un nuovo e importante aggiornamento. L'applicazione social, tra le prime quattro più usate in Italia nel 2019 (secondo Globalwebindex), sta per cancellare milioni di account falsi e i commenti generati da essi. Una mannaia virtuale sta per abbattersi sul social network e ad essere maggiormente colpiti saranno gli influencer e i personaggi famosi, che con follower, like e commenti lavorano (e guadagnano).

La volontà dei vertici Instagram di cancellare profili fake, e tutto ciò che essi hanno generato nel tempo (like e commenti), era già stata resa nota all'inizio dell'anno. Milioni di account falsi erano stati rimossi già a partire da febbraio e gli amministratori avevano fatto sapere che l'epurazione sarebbe proseguita fino alla fine dell'anno. Oggi, con il nuovo aggiornamento, milioni di profili falsi verranno ulteriormente cancellati e con essi i like e i commenti pubblicati sulle pagine di altri utenti. Rischiano dunque un collasso di follower e di commenti tutti gli influecer che, per arrivare a conquistarsi un post in primo piano sui social, hanno acquistato o aumentato i propri sostenitori utilizzato modi poco ortodossi o addirittura illeciti.

Questa importante novità si aggiunge ai cambiamenti operati da Instagram negli ultimi mesi e che hanno interessato, in particolar modo, chi con questo social ci lavora. Dopo aver rimosso la visualizzazione del numero dei like, aver bandito video e post sponsorizzanti prodotti dimagranti e dietetici non autorizzati, ecco l'ennesima novità bomba che si annuncia pericolosa e controproducente soprattutto per gli influencer. Non avrà nulla da temere chi, come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis o Mariano di Vaio, ha già abbondantemente superato i milioni di follower. Chi dovrà prestare, invece, attenzione allo shot down del contatore follower sono tutti coloro che hanno provato a manipolare Instagram. L'intendo degli amministratori è infatti quello di rendere più pulito e reale il social, senza il condizionamento dai like o da personaggi influenti.