Inter, D'Ambrosio e la dedica d'amore alla sua Enza De Cristofaro

Danilo D'Ambrosio è uno dei giocatori più anziani all'Inter dopo Andrea Ranocchia e Samir Handanovic, arrivati rispettivamente nel gennaio del 2011 e nell'estate del 2012. Il terzino campano 31enne è diventato uno dei punti di forza della squadra di Luciano Spalletti nelle due precedenti stagioni e anche quest'anno con Antonio Conte si è ritagliato uno spazio importante sia come centrale di difesa che come esterno alto.

In questo momento D'Ambrosio è infortunato ed è dunque ai box anche se pare possa rientrare in campo già nei prossimi giorni. L'infortunio al piede subito con la nazionale è di lieve entità e Conte potrà presto riavere il suo duttile difensore. Il segreto del difensore nerazzurro è da sempre la sua sexy moglie Enza De Cristofaro, campana come Danilo, e madre dei suoi due figli, uno nato qualche mese fa.

D'Ambrosio ed Enza si sono sposati nel maggio del 2016 al Duomo di Milano e da quel momento in poi il loro amore è andato in crescendo. L'ultimo scatto postato dal difensore dell'Inter in compagnia di moglie e figli allo stadio Meazza, nell'area riservata ai calciatori, ha scatenato i follower di entrambi che non hanno perso tempo per commentare la foto e la dedica dell'ex Torino alla De Cristofaro: "Sei la cosa più bella che indosso".

Enza, inoltre, è una delle wag nerazzurre più attive sui social con oltre 76.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono sia in momenti di vita quotidiana con i figli Ludovico e Leonardo, che in altre circostanze. Lady D'Ambrosio è anche amica di Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, e ai tempi dell'Inter insieme a lady Candreva, Gagliardini, Politano, Lautaro Martinez e tante altre erano sempre in prima fila allo stadio Meazza ad allietare la vista dei tifosi nerazzurri.



