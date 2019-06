Inter femminile, Regina Baresi si prende la scena sui social

Regina Baresi è sicuramente una delle donne più conosciute nel calcio femminile. La figlia di Giuseppe Baresi, ex calciatore e capitano dell'Inter, e nipote di Franco, bandiera storica del Milan, però, non ha seguito le orme di padre e zio che di ruolo facevano i difensori. La 27enne nata a Milano, infatti, gioca come attaccante e nella sua carriera ha realizzato caterve di reti: 116 per l'esattezza in 230 presenze complessive, un gol ogni due partite.

L'Inter femminile, tra l'altro, ha vinto il campionato di Serie B e nella prossima stagione competerà ad alti livelli insieme alla Juventus, campione d'Italia in carica, i cugini del Milan, la Roma, la Fiorentina e tante altre squadre pronte a dare battaglia soprattutto dopo il grande successo e seguito che sta riscuotendo il calcio femminile. Regina gioca con il numero nove sulle spalle come il suo idolo Mauro Icardi che però è destinato a fare le valige per lasciare Milano dopo sei anni ricchi di gol ma anche di incomprensioni con tifosi e società.

Regina, circa un anno fa, aveva parlato della sua "somiglianza" con Maurito: "Abbiamo molte cose in comune, lui in area è uno dei centravanti più forti al mondo. È un giocatore che osservo molto e da cui posso imparare. I tatuaggi? Non sono ai suoi livelli, ma mi piacciono tanto. E in caso di scudetto". La figlia di Giuseppe Baresi, però, è famosa anche sui social dove vanta oltre 100.000 follower che non perdono tempo per commentare i suoi scatti, sempre eleganti e mai volgari o esagerati. Il suo seguito, quasi certamente, aumenterà a partire dalla stagione sportiva 2019-2020 con Regina che vuole dimostrare di essere una calciatrice di assoluto livello.