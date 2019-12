Inter, Sheyla Rojas è la nuova fiamma di Valentino Lazaro?

Valentino Lazaro si sta pian piano conquistando la fiducia di Antonio Conte che lo sta inserendo sempre più frequentemente negli schemi di gioco della sua Inter. Il laterale 23enne ha avuto qualche difficoltà di adattamento iniziale ma ora sembra più in palla e coinvolto nel progetto nerazzurro. Lazaro è un giovane ragazzo nato a Graz, in Austria, da madre greca e padre angolano ma ha scelto la nazionalità austriaca ed è uno dei punti fermi della nazionale con 28 presenze e 3 reti al suo attivo.

Lazaro ha messo insieme quattro presenze in campionato e tre in Champions League, ha sfornato due assist decisivi per i compagni tra cui l'ultimo, decisivo, che ha permesso a Romelu Lukaku di segnare il suo primo gol stagionale in questa competizione ma soprattutto di segnare il 2-1 contro lo Slavia Praga. Valentino, naturalmente, si augura che il suo minutaggio aumenti sempre di più per dimostrare che l'Inter ha fatto bene a puntare su di lui in estate con oltre 20 milioni di euro investiti per strapparlo all'Herta Berlino.

Il classe '96 negli anni si è ben distinto sia con il Salisburgo che in Bundesliga tra le fila dell'Herta Berlino. In Austria in tre anni e mezzo ha giocato 120 presenze complessive segnando 16 reti in tutte le competizioni. In Germania ha segnato di meno ma è stato uno dei punti di forza dell'Herta con 65 partite disputate e cinque reti segnate.

Lazaro pare aver trovato finalmente la giusta serenità anche all'Inter forse dovuto al fatto che sia più sereno anche fuori dal rettangolo di gioco. Secondo quanto riporta golssip.it, infatti, si parla di una relazione fra l'esterno offensivo dell'Inter e la nota conduttrice peruviana Sheyla Rojas che vanta oltre 2,6 milioni di follower su Instagram. A dare risalto a questa cosa la sua presenza a Milano e sugli spalti del Meazza per Inter-Spal, gara giocata da titolare da Lazaro, con i fan che si sono scatenati nei commenti e con Sheyla che a corredo della foto postata sui social ha scritto: "La vita non si misura in minuti ma in momenti". Con un cuore nero e uno azzurro a completare il suo commento che ha ottenuto oltre 30.000 lik e quasi 300 commenti. I due non sono ancori usciti allo scoperto ma la sua presenza allo stadio sembra proprio essere uno di quegli indizi che alla fine fanno sempre una prova.



