Oroscopo 2020, l'astrologa Mirella Stazi: "Amore, soldi e lavoro. Le previsioni segno per segno"

Stiamo per entrare nel 2020 così da lasciarci alle spalle un anno molto difficile che ci ha messo a dura prova. Per sapere cosa ci aspetterà nel nuovo anno abbiamo intervistato Mirella Stazi una delle astrologhe più giovani e accreditate del settore. I suoi consulti sono molto richiesti da vip e personalità del mondo dello spettacolo e della politica. Ma prima di farci dare le sue previsioni ci siamo fatti raccontare qualcosa in più sul suo percorso astrologico.

Come ha iniziato ad appassionarsi all’astrologia? Quanti anni sono che fa previsioni?

“Avevo dieci anni quando ho iniziato, mamma comprava delle riviste astrologiche perché come me era una grande appassionata. A quell’epoca ero convintissima di essere del segno del Sagittario, perché nel mio immaginario di bambina, mi piaceva molto il simbolo del segno, un cavallo che scocca una freccia. Scoprii però grazie a mia mamma che ero uno essendo nata in novembre. Fu allora che cominciai ad incuriosirmi e ad appassionarmi. Prima leggendo riviste e pubblicazioni molto accreditate nel settore, e poi successivamente, non so neanche dire precisamente quando, ho iniziato a studiare. Ricordo solo che ero piccola, e da lì non mi sono più fermata, sia per quanto riguarda lo studio astrologico, sia per quanto riguarda lo studio dei tarocchi in maniera evolutiva”.

Cosa significa in maniera “evolutiva”?

“Come specchio della nostra quotidianità delle nostre azioni, e quindi come consiglio e supporto a ciò che è la nostra vita, non solo a scopo divinatorio. Lo strumento dei Tarocchi come lo strumento astrologico, a mio avviso sono dei mezzi importantissimi come conoscenza nei riguardi principalmente di noi stessi”.

Molto spesso astrologhe e cartomanti, vengono indicate come persone che si approfittano della gente, come si fa a distinguere e a capire?

“Purtroppo il settore 'esoterico', o comunque astrologico è stato particolarmente boicottato negli ultimi tempi, proprio perché ci sono persone che purtroppo si approfittano della credulità e delle situazioni difficili delle persone, perché ovviamente l'astrologia così come la cartomanzia, sono materia abbastanza controverse bisogna sempre affidarsi ad operatori seri, a persone che non propongono miracoli, ma aiutano a capire il tuo tema natale o come può essere una 'stesa' con i Tarocchi. Indagano su quali che sono le tue potenzialità, perché nessuna soluzione piove dal cielo, quindi le persone devono imparare chiaramente come in tutte le cose della vita, a scindere gli operatori del settore che sono seri, e quindi fanno questo lavoro con onestà, passione, serietà, ma soprattutto non ponendosi mai in una maniera giudicante e invece altre persone che approfittano dei guai altrui. Ma questo capita in tutti i settori”.

Come è possibile che gli astri ci diano indicazioni o facciano in modo che ci accadano cose positive o negative?

“Noi tutti abbiamo un tema natale, che è la fotografia dei pianeti al momento della nostra nascita, ed è unico ed irripetibile così come è unica e irripetibile la vita di ognuno di noi. Gli astri non influenzano perché vogliono sia in maniera positiva o negativa, la nostra vita, semplicemente ci mettono di fronte a quello che noi siamo. Questo significa che studiando in maniera approfondita il proprio tema natale, quindi le proprie caratteristiche e come una persona si comporta, a livello sociale, economico, a livello di vita, possiamo prevedere quello che sarà il futuro. Metto sempre, tra virgolette, perché poi gli astri non influenzano solo in maniera individuale, ma globale tutta, la nostra vita. Questa è un'antica arte, Sumeri, Egizi, Babilonesi la conoscevano molto bene e la applicavano non per arricchirsi o per avere potere, ma per comprendere meglio la vita, le sue leggi, la sua armonia e quindi vivere bene in una maniera positiva e armonica con tutto il creato”.

Stiamo vivendo, in maniera globale, un periodo di grossa turbolenza. Ci sono delle particolari situazioni astrali contrarie? Secondo lei che evoluzione ci sarà?

"Sicuramente nel 2020 abbiamo pianeti forti dal punto di vista politico, ma anche abbastanza restrittivi c'è una congiunzione che non si ripete se non tra altri venti anni ed è quella di Giove e Saturno nel segno del Capricorno. Questo significa chiaramente che chi ha potere vorrà sempre più potere e quindi ci sarrà un dislivello di classi sociali, anche un malcontento che non potrà essere più sedato proprio dalle persone che non se la passano propriamente bene. Questo processo durerà tutto il 2020, alla fine avremo una 'rivoluzione' ovviamente non a livello bellico delle situazioni, ma una rivoluzione di pensiero, quindi le cose muteranno in una maniera sicuramente positiva, ma bisogna passare e soprattutto se guardiamo al nostro paese l'Italia, per un momento, tra la primavera e l'estate prossima abbastanza complesso, dove potrebbe esserici un ribaltamento anche a livello politico, o comunque una presa di posizione netta, proprio per cercare di sistemare importanti questioni sociali che da tempo ci affliggono.

Da lei vengono importanti personaggi del mondo politico e dello spettacolo a farsi fare l'oroscopo, cosa le chiedono soprattutto?

“In primis l'amore, i sentimenti, come rapportarsi con gli altri il perché ci sono sempre le stesse situazioni nella loro vita che ciclicamente si ripetono. Chiaramente lì ci sono questioni da dover comprendere proprio per non ricadere nelle stesse situazioni e quindi negli stessi errori”.

Come dobbiamo “leggere” l’oroscopo che ci sta regalando per il 2020?

“Come un’indicazione data dal nostro segno di nascita, ricordando sempre che abbiamo un ascendente e pianeti in ogni casa, lavoro, amore etc etc che vengono influenzate da un pianeta e da un segno specifico. Per questo esistono i temi natali che sono estremamente approfonditi e personali, rispetto all’oroscopo del solo segno natale”.

È curioso come un'esperta di tecniche così antiche come lei, sia anche molto tecnologica. Parlo ad esempio del suo seguitissimo canale Youtube

“Spesso le persone che vengono da me è perché mi hanno conosciuta attraverso il mio canale youtube che ho aperto due anni fa che si chiama "Mira le stelle", ovvero guarda, ammirare, consultare le stelle. Lì, utilizzando la tecnologia, ho la possibilità di far conoscere queste antiche tecniche con video ditarocchi interattivi, e ci tengo a sottolineare perché è proprio da questo che si comprende la base della serietà, tutto questo in maniera gratuita. Questo su tanti argomenti, il lavoro, sull'amore, poi ovvio chi vuole approfondire mi chiede un consulto privato dove vengono, come dicevamo prima snocciolata ogni sfumatura del proprio essere in modo da avere una previsione particolarmente aderente alla propria realtà".

Ariete

Da dove vieni?

Se nel 2019 l’influenza di Saturno e Plutone in Capricorno si è fatta più sentire, inimicandoti situazioni professionali, allonandoti così da persone che avevano un po’ l’idea di scavalcarti; arriva ora il momento della vera resa dei conti. Giove nel tuo nono campo ha reso possibile un sogno d’amore, o almeno ti ha permesso di guardare ai sentimenti con maggiore fiducia e un pizzico di spensieratezza che da tempo mancava. Tuttavia sarà nel corso del 2020 che farai un bilancio oggettivo e alla fine positivo di ciò che hai avuto il coraggio di seminare e rivoluzionare nella tua vita.

Buon 2020

Come ti accennavo, caro Ariete il 2020 potrà essere l’annata giusta per sistemare definitivamente antiche questioni, anche di ordine economico e legale. Fino a febbraio sarà la casa e la famiglia ad occupare di più la tua mente. Ci sarà magari una questione di principio da risolvere con un parente stretto, oppure saranno alcune responsabilità che hai compreso ormai, non possono sempre gravare esclusivamente sulla tua testa. Dalla primavera in avanti infatti sarà una vera escalation di emozioni forti, come piace a te e di un possibile braccio di ferro per far valere al meglio le tue esigenze. Saturno pianeta del tempo e de l’equilibrio delle cose, fornirà un assaggio di maggiore libertà personale tra marzo e luglio prossimi, favorendo così la risoluzione di un problema che ti stava angustiando. Il meglio poi arriverà da metà giugno e per tutto il corso de l’estate. Marte, tuo pianeta guida stazionerà per molti mesi nel campo delle azioni e della volontà di rimettere in moto le relazioni e le associazioni anche di tipo professionale. Ti raccomando però di ponderare bene ogni scelta e di investire nei sentimenti così come negli affari, con la razionalità e non solo con il tuo istinto. Arriverai al prossimo Natale con una rete totalmente nuova di amicizie e forte delle soddisfazioni pratiche che con fatica ti sarai guadagnato. Giove e Saturno in acquario: la possibilità per te di vivere, una nuova fase della tua esistenza.

Amore e dintorni

Anno di passioni che vedrà consolidare dalla tarda primavera in poi un rapporto nato magari per gioco e che invece ti sei reso conto di quanto possa essere diventato importante. Dispute e conflitti con un ex partner: cercate di trovare un compromesso che non ti faccia però saltare i nervi.

Lavoro

Con Saturno in alternanza tra Capricorno e Acquario sarà importante basarti unicamente sulla realtà dei fatti, evitando di farti coinvolgere in lavori che non offrono molta certezza di continuità. Meglio sarà investire allora sulla formazione pratica e sulla crescita personale. Dalla primavera in poi possibili trasferte e spostamenti sia di mansioni che di luogo lavorativo. Sarai talmente alla ricerca di nuovi stimoli che saprai accogliere con vero entusiasmo e un po’ di incoscienza ogni tipo di cambiamento. Ciò potrà fare la tua fortuna.

Toro

Da dove vieni?

Da un anno complicato per la stabilità lavorativa ma anche di profonde e radicali trasformazioni. Il 2019 ti ha offerto, caro Toro con Urano ormai insediato nel tuo cielo, una versione diversa delle cose che quotidianamente ti sei ritrovato a vivere. È stato dunque il tuo sguardo a farsi diverso, a percepire nettamente l’urgenza di un restyling affettivo che poi è stato esteso pian piano anche alle situazioni di ordine pratico. Tale processo non è stato esente da parte tua di titubanze e momenti di sconforto. Acqua passata. Certo gli ultimi mesi del 2019 possono essere stati alquanto snervanti, soprattutto se qualcuno ti ha fatto intravedere una possibilità di miglioramento nel lavoro che poi non si è concretizzata , o se in casa un allontanamento di un famigliare, ha scombussolato le certezze della tua rassicurante routine. Preparati però a ritrovare una grande forza e una piena padronanza della tue emozioni più viscerali . Senza più tutte quelle ansie che conosci bene.

Buon 2020

Ecco l’anno creato su misura per portarti in cima ai tuoi desideri. Gennaio e febbraio i mesi giusti per staccarti anche mentalmente da una situazione che non rendeva più merito alle tue qualità umane e professionali. Bisognerà dunque trovare e stringere nuove alleanze, soprattutto come ti dicevo, in ambito lavorativo. La grande concentrazione di pianeti nel tuo elemento terra, permetteranno la riuscita di un progetto, ma dovrai essere in grado di uscire fuori dai binari, proponendoti a l’esterno con una versione inedita di te e di ciò che sei in grado di fare. Dalla tarda primavera in poi, attenzione poi con il passaggio di Saturno in quadratura a non portare a limite una relazione affettiva. Certo, molto dipenderà da come avrai impostato il rapporto di coppia nei mesi precedenti. Vero è che potranno tornare a bomba questioni di tipo economico, con un partner o ex partner agguerrito ed esagerato in alcune sue richieste. L’estate sarà in tal senso liberatoria: comprenderai meglio di chi davvero puoi fidarti e di chi invece non ti ha dimostrato sincerità e alleanza nei momenti di difficoltà .L’anno si concluderà con la doppia presenza di Giove e Saturno nel segno de l’Acquario. Si spalancheranno dinnanzi ai tuoi occhi una serie di opportunità che non credevi minimamene possibili. Merito della tua volontà di trovare in ogni caso delle soluzioni armoniche e positive per te e per coloro che ami.

Amore e dintorni

Giove e Urano favoriranno i legami che dovranno divenire per forza di cose ufficiali. Sarai pronto a mettere in discussione un rapporto nel caso in cui il partner di sempre non riuscisse a stare al tuo passo, o a dimostrarti coraggio e iniziativa nelle dinamiche affettive. O con te o contro di te: ecco il motto con il quale pulserà il tuo cuore e la tua intimità nel corso de l’intero anno.

Lavoro

Preparati a un’impresa individuale o comunque a portare avanti un progetto che già nel corso del 2019 ha preso forma. Entro la primavera un cambiamento di gruppo e di risorse economiche potrebbe destabilizzarti per un istante. Troverai però ben presto che dai possibili cambiamenti professionali, arriveranno le occasioni migliori, quelle dei tuoi sogni più rosei.

Attenzione tuttavia con chi avrai a che fare: soci, collaboratori, capi ect. Avrai bisogno di certezze, di stabilità, quindi ti invito per tutto l’anno a mettere sempre nero su bianco il tuo lavoro e le responsabilità relative che andrai a intraprendere. A fine anno potrai dover fronteggiare una spesa imprevista per la casa o per un famigliare. Cerca di arrivarci con le tasche e con la mente ben corazzate .

Gemelli

Da dove vieni?

Inutile girarci intorno: il 2019 almeno fino allo scorso ottobre, non è stato un anno eccezionale per te caro Gemelli. Giove in opposizione ha limitato le possibilità di azione, mettendoti spesso a confronto con una realtà che avresti preferito non vedere, un po’ per pigrizia, un po’ perché certi sentimenti malgrado tutto, avresti voluto comunque conservarli nella tua quotidianità. Invece molte cose, in prima battuta i legami affettivi di vecchia data hanno subito dei cambiamenti fin troppo drastici per i tuoi gusti, anche se necessari. Per fortuna puoi aver compreso proprio negli ultimi mesi del 2019 che non tutti i mali sono arrivati per nuocerti, ma che anzi chi se ne è andato dalla tua vita, non ha lasciato un’assenza incolmabile ma uno spazio fortunato da riempire con nuove conoscenze e rapporti certamente più appaganti e meno privativi per tua libertà. Ancora le questioni economiche o le beghe legali, possono aver turbato il tuo sonno: sono in arrivo delle soluzioni originali, in pieno stile mercuriale. Andrà finalmente come piacerà a te. Ovvio che l’impegno sarà come sempre un must.

Buon 2020

Anno costruito e atteso, perfetto per ri-innamorarti. Il 2020, dopo un inizio movimentato e alquanto stancante, specie tra la fine di gennaio e il mese di febbraio, potrà donarti da aprile in poi una visione diversa de l’amore, complice magari un rapporto nuovo di zecca. Lo so che al momento potrai storcere un po’ il naso: magari sei reduce da una separazione, oppure sei talmente preso da questioni inerenti i soldi, che l’amore quello con la “A” maiuscola potrà sembrarti un’ utopia, se non una vera e propria perdita di tempo. Eppure i pianeti per il nuovo anno, formeranno una coalizione speciale su gli affetti, affinché tu possa sperimentarti, in un legame che sia veramente speciale. Venere che simboleggia l’affettività ma anche i piaceri della vita, stazionerà nel tuo segno da aprile ad agosto prossimi. Ciò potrà non solo favorire l’incontro, laddove tu sia alla ricerca, ma potrà anche darti un’accelerazione in tutte le situazioni lavorative. Certo dovrai come al solito metterci impegno e avere ben in mente gli obiettivi che desideri raggiungere. Vietato disperdere le energie come vietato non mettersi in gioco a 360 gradi, soprattutto dalla fine de l’autunno in avanti.Chiuderai l’anno rigenerato nel cuore e rinnovato nelle prospettive di vita. Giove da dicembre in poi ti bacerà come augurio di solida fortuna.

Amore e dintorni

Una storia che si è chiusa nel 2019 anche per vie legali, non andrà riaperta ne rimpianta nel nuovo anno. Fino a febbraio possibili rallentamenti di comunicazione in casa: difficile esprimere veramente la fatica che provi a fare sempre le stesse cose. Molto meglio da metà marzo a tutta l’estate. Un viaggio favorirà una nuova allettante conoscenza.

Lavoro

Sarà bello vedere che gli sforzi iniziati già ai tempi di Saturno contro, potranno nel 2020 portare a una netta svolta. Favorite tutte le professioni creative e quelle inerenti il commercio. Tra marzo e luglio ci sarà un incremento della tua attività e sarai facilitato a stringere accordi ed a ampliare così tutti i tuoi interessi. Un hobby potrebbe trasformarsi in un’attività redditizia. Punta in alto: facendolo non temerai più nessuna sensazione di rimpianto.

Cancro

Da dove vieni?

I rigori di Saturno e Plutone opposti per tutto il 2019 hanno portato da un lato a un raffreddamento di alcuni sentimenti, da l’altro a un aumento vertiginoso del tuo bisogno di sicurezza e di calore negli affetti come ne l’intimità. Ecco perché ti sei molto trasformato caro amico del Cancro. Tu che sei governato dalla Luna e quindi dal mondo degli affetti e della memoria del passato, hai dovuto corazzare il tuo guscio per far fronte a una realtà che in certi casi non ha lasciato molto spazio per i ricordi e le dolci malinconie a cui spesso eri abituato. Questo per dirti che a un certo punto del 2019 ti sei ritrovato forse da solo a combattere contro chi ti stava privando del tuo sacro santo diritto di sognare e di agire come meglio ritenevi opportuno, specie in campo amoroso. Difficile insomma che in coppia tu non abbia messo in discussione qualcosa o che vice versa il partner e/ o la famiglia in generale, non ti abbiano messo alle strette. Certe dinamiche poi lavorative ti hanno portato ai limiti della intransigenza. Qualcuno ti ha caricato di mansioni e di altrettante responsabilità ma alla fine della fiera puoi non esserti sentito valorizzato, specie dal lato economico. Restrizioni che vedremo assieme dal prossimo anno, diverranno ali formidabili con cui spiccare il tuo volo.

Buon 2020

La vuoi la notizia, quella eclatante, quella che ti alleggerisce l’anima? Saturno dagli esordi della primavera fino all’estate ti darà una tregua, togliendosi da l’opposizione con cui ti aveva messo in un angolo. Vero però che Giove, pianeta de l’espansione e della buona sorte sarà in aspetto difficile per tutto l’anno, assieme al solito Plutone. Questo potrà significare caro Cancro che ne l’immediato potrai incontrare ancora degli ostacoli e rallentamenti al tuo bisogno di protezione e tranquillità, ma sul lungo raggio d’azione risulterai vincente perché apprenderai come emanciparti del tutto da ciò che ti frenava. Sarà un gran anno per effettuare un profondo lavoro su te stesso e sulle tue convinzioni. Dinamici i mesi di Gennaio e Febbraio proprio per le situazioni professionali. Addirittura intorno alla primavera potresti essere chiamato a portare avanti due situazioni pratiche, per rimodellare meglio la tua economia. I progetti e gli obiettivi andranno di pari passo a una ritrovata autostima e al desiderio che avrai nel corso de l’estate di prenderti una pausa rigenerante. Marte e Venere in posizione un po’ folle per l’amore, raccomandano nei mesi di Maggio e Settembre di trovare il coraggio di tagliare definitivamente legami oramai logori. Festeggerai la chiusura del prossimo anno con una mente e un fisico scattanti, come da tempo non ricordavi. Pulizia sarà fatta e ti ringrazierai per aver avuto la forza e il coraggio di andare fino in fondo.

Amore e dintorni

Saturno da gennaio a marzo e da agosto a dicembre ti imporrà di effettuare una scelta definitiva in amore. I rapporti che durante il 2019 hanno mostrato noia ed eccessiva chiusura al mondo esterno, non potranno facilmente essere recuperati. L’amore si tingerà di novità e leggerezza nel corso de l’estate. Sarà la stagione migliore per guarire vecchie ferite e ricominciare ad aprire il tuo cuore. Un colpo di fulmine ti farà perdere la testa. Preparati.

Lavoro

Giove impone economia, costringendoti per un po’ a mettere da parte obiettivi personali e creatività. Lavorerai, quello certamente, ma nella maggior parte dei casi sarà un lavoro in cui non crederai più molto ma che sarà funzionale a livello economico per soddisfare le tue esigenze. La musica potrà essere diversa da metà aprile in poi, specie se appartieni alla prima decade. In arrivo nuove proposte di collaborazioni che nel tempo ti porteranno risultati positivi. Ancora una volta ti raccomando di non perdere la fiducia nelle tue capacità. Vali molto e nel 2020 saprai grazie alle tue forze, mostrarlo anche agli altri.

Leone

Da dove vieni?

Sei il re dello zodiaco, ovvero il segno che maggiormente si esalta quando bisogna prendere delle decisioni che coinvolgono anche la vita degli altri. Ecco caro Leone, il ruolo di leader nel corso del 2019 ogni tanto ti è andato stretto. Le decisioni che hai preso, le lotte ingaggiate soprattutto nel lavoro, sono stati elementi importanti ma che ti hanno principalmente messo a confronto con te stesso e con dei limiti che magari non pensavi in buona fede di avere. Calma! Non nasciamo tutti super eroi. Dunque se nei mesi scorsi hai sentito sulla tua criniera il peso di eccessive responsabilità, questo non significa che devi darti per sconfitto o peggio avvertire un senso di colpa, nel caso in cui non sei arrivato a portare a termine tutto ciò che avevi prefissato. Amore, un argomento come ben sai sempre molto caldo per il tuo cuore generoso. Vedremo dunque assieme cosa il nuovo anno promette di farti vivere. Alla massima velocità consentita. Quella che poi tendi sempre a superare. Ma lo sai, nessuno è perfetto e per fortuna non lo sei nemmeno tu. Sennò sai che noia?

Buon 2020

Le limitazioni, come le imposizioni di stili di vita non fanno proprio per te. La fine del 2019 ha portato una restrizione in un sentimento. Magari ti sei reso conto di aver dato troppo alla persona sbagliata, oppure a un certo punto in amore non hai più voluto lambiccarti il cervello in cerca di possibili soluzioni. Sia quel che sia. L’inizio del nuovo anno, darà forza a questa tua ritrovata voglia di vivere con semplicità e senza troppe contorsioni fisiche e mentali, la sfera delle emozioni. Metà gennaio e tutto febbraio potranno essere periodi ideali per ricercare una nuova abitazione per la coppia o anche per incrementare il tuo lavoro, da un punto di vista economico si intente. Infatti per tutto l’anno non ti interesserà più ricevere solo l’approvazione, il plauso delle persone intorno in te, ma semplicemente avrai interesse a fare bene la tua attività per trarne fuori un vero profitto . Arriverai alla primavera con delle certezze in più che a livello personale dovrai essere bravo a non far spazzare via dà un primo assaggio di Saturno in opposizione. Niente paura: Marte e Giove saranno dalla tua, e per tutta l’estate godrai di situazioni capaci di mettere in risalto le tue qualità. Frequentazioni e amicizie importanti ti attendono. In autunno e via via che ti avvicinerai alla fine del 2020, avvertirai che nulla è capitato a caso. Con una nuova consapevolezza dei tuoi rapporti e dei tuoi desideri, potrai dire un enorme grazie anche a coloro che non fanno più parte della tua vita. Meglio pochi ma buoni.

Amore e dintorni

Le mezze misure o i legami in fase di accomodamento, non saranno più possibili nel 2020. Intendiamoci se c’è stato alla fine de l’anno qualche screzio con la persona amata, non vuol dire che devi esasperare tutto. Il problema esiste se già da tempo accumuli frustrazione e rabbia nei confronti di chi pretende da te, senza darti poi l’appoggio a sua volta, quando lo richiedi. Ecco perché soprattutto nei mesi di marzo e maggio, dovrai stare attento in coppia a non lasciare troppi spazi vuoti. Il rischio di andare a cercare altrove quello che non trovi nel solito ménage, sarà infatti molto alto. Single alla riscossa durante l’estate. Lasciatevi sorprendere da una conoscenza che sembrerà quasi “karmica”. La chiusura de l’anno poi in amore potrà aprire nuovi scenari di passione. Tutto in divenire.

Lavoro

Il 2020 ti vuole pronto ad accogliere una sfida. Se hai cambiato gruppo di lavoro da poco o se hai preferito impegnarti in un lavoro che ti piace ma che magari economicamente non ti rende giustizia, ecco che nei mesi tra febbraio e maggio giungerai a una scelta. Bella la grinta e la voglia di eccellere nel tuo mestiere. Chi ti ha messo il bastone in mezzo alle ruote, dovrà per forza di eventi lasciarti maggiore spazio: sarai infatti molto deciso, oserei dire inarrestabile. Entro novembre chiudi però una trattativa e definisci meglio le tue mansioni e il tuo ruolo, soprattutto se sei un libero professionista. Se invece sei alla ricerca di un lavoro, impegnati durante l’estate. Potresti essere confermato con un contratto molto vantaggioso.

Vergine

Da dove vieni?

Il 2019 ha messo talvolta a dura prova la tua proverbiale pazienza e lungimiranza. La quadratura di Giove nel sagittario ti ha fatto vivere le relazioni affettive in una maniera fin troppo discontinua, al limite della precarietà; oppure sono state le preoccupazioni relative il lavoro ad aver interferito sul tempo da dedicare alle emozioni. Di bello sicuramente il doppio transito di Saturno e Plutone in Capricorno, è stato in grado di risvegliare dentro te una potente ambizione che hai imparato a rendere preziosa anche nella quotidianità. Ripensare agli errori compiuti in passato e sentirti così un po’ fuori fase, può essere stata una costante de l’anno che ti stai accingendo a salutare. Sappi però caro Vergine che i presunti sbagli che ancora possono bruciarti, altro non sono stati che tappe obbligatorie verso un percorso di lento ma vero e positivo cambiamento. Il 2020 vorrà riconfermare il tuo distacco interiore da tutto ciò che ti ha fatto soffrire. Si volta pagina. Finalmente.

Buon 2020

Parti un filo a rallentatore. Marte in quadratura agli inizi potrebbe farti sentire che in casa ma anche nella tua attività di sempre, manca l’ossigeno. Non ti preoccupare: magari sarà solo fisiologica stanchezza, oppure le tue meningi avranno un surplus di lavoro perché penserai a come migliorare ed accrescere ciò che ti interessa. Dalla primavera fino a l’estate inoltrata Saturno abbandonerà il tuo quinto campo astrologico per posizionarsi nella sfera del lavoro e delle iniziative pratiche. Non è escluso quindi che tu voglia anche se hai una professione stabile, provate a dedicarti ad altro o entrare in società con qualcuno. Giove poi favorirà rendendo possibile ogni tuo sogno, anche perché sappiamo che ciò che sogni e che poi viene realizzato è sempre frutto, almeno nel tuo caso, di anni di duro impegno e tentativi ripetuti per riuscire. Non ti piace infatti che qualcosa ti sia regalato gratuitamente, ma hai bisogno soprattutto nel nuovo anno di scoprire i tuoi talenti e di faticare positivamente per farlo emergere definitivamente. L’anno si chiuderà in bellezza. Metà dicembre prossimo sarà un momento speciale anche per le tue emozioni. Guarderai con più fiducia al tuo domani.

Amore e dintorni

Andiamo a ritroso? No, non mi guardare inorridito perché vorrei spiegarti che il punto in cui ti trovi in questo momento, deriva dagli anni in cui Saturno in Sagittario ha iniziato a instillare dubbi e confusione nel tuo cuore. Il 2020 riuscirà come annata a darti la stabilità che cerchi, ma dovrai in alcuni periodi, soprattutto tra la tarda primavera e ne l’ autunno inoltrato aggiustare il tiro con le pretese eccessive. La vita di coppia potrà subire delle trasformazioni. Possibili cambi di residenza e di città, magari per seguire la persona amata. Il tuo cuore conoscerà così anche il fatto di seguire l’istinto, in un crescendo di emozioni senza più mezze misure. Single alla larga degli ex del passato.

Lavoro

Vuoi ottenere sempre il massimo da te stesso. Il 2020 parla moltissimo di professione e di nuove conoscenze lavorative che potranno darti maggiore lustro e opportunità di azione. Di solito non ami le attività azzardate: quando ti muovi lo fai sempre perché hai calcolato bene tutti i pro e i contro. Eppure nel corso del nuovo anno potresti proprio gettarti a capofitto in un nuovo progetto o investire assieme a qualcuno in un’impresa individuale. Parola d’ordine saranno costanza e persone fidate al tuo fianco. Da marzo a luglio attenzione alle spese eccessive e alle tasse: potresti incorrere in sorprese poco piacevoli, relative il conto corrente. Bello l’autunno per raccogliere i frutti del tuo lavoro. I risultati quelli tangibili saranno proprio sotto i tuoi occhi. Concediti di esserne soddisfatto.

Bilancia

Da dove vieni?

Scombussolamenti domestici e umore tendente al grigio. Il 2019 per quanto tu possa essere stato preparato e positivo, inevitabilmente non ti ha reso la vita facile. Il settore maggiormente colpito dalla quadratura di Saturno e Plutone, è stato quello relativo la tua famiglia e le comunicazioni sociali. Guarda caso proprio gli ambiti in cui di solito sei capace di dare il meglio di te. Troppe tensioni ci sono state nella vita quotidiana, unite anche a una tua certa indisponibilità al confronto con chi pensi ti abbia ferito né la orgoglio, tradendo in certi casi la tua buona fede. Insomma sei diventato testardo e diffidente magari a ragione, caro Bilancia. L’anno che è in dirittura di arrivo ha aumentato la tua convinzione di aver vissuto in maniera penalizzante alcuni rapporti affettivi. A breve scoprirai che hai ottenuto semplicemente più spazio nella tua vita e saprai come organizzarlo al meglio.

Buon 2020

Tieniti forte: il 2020 porterà una nuova ragione per essere combattivo nella quotidianità. Gennaio e febbraio i mesi in cui dovrai effettuare delle scelte definitive, soprattutto nel settore pratico. Giove in quadratura potrebbe ancora rendere la situazione economica discontinua nelle entrate di denaro. Per fortuna dalla primavera fino all’estate inoltrata Saturno inizierà un transito molto bello per ricostruire te stesso e le tue vere passioni. Se sei da tempo solo o se la tua storia affettiva negli ultimi quattro anni ha subito allontanamenti dolorosi, Venere amica per tanti mesi nel segno dei Gemelli, sarà il tuo asso nella manica per cambiare aria e trovare persone in sintonia con ciò che sei. Il meglio arriverà tuttavia alla fine del 2020, quando registrerai nel tuo cielo astrologico un tripudio di pianeti a tuo favore. Il più bel regalo sarà che ciò che farai durante i prossimi mesi, durerà a lungo. Pronto a ricostruire dalle fondamenta i tuoi sogni? Devi però prima di tutto credere in ciò che sei, senza più giudizi auto limitanti.

Amore e dintorni

Venere sarà un fulgido faro in mezzo alla tempesta in cui hai vissuto ultimante le tue emozioni. Sei il segno che più di tutti ha bisogno di vivere l’amore e la vita di coppia nella maniera più ufficiale possibile. Quindi non escludo che nel corso del 2020 anche se ci sono state difficoltà in amore, potrai decidere davvero di voltare pagina e dedicarti a una conoscenza nuova di zecca. I periodi migliori: Aprile e Maggio e successivamente la fine de l’anno. Mentre in estate con Marte in opposizione dovrai per forza di cose mettere al proprio posto una situazione o una persona che ti stava creando delle difficoltà emotive. Se sei alla ricerca di un nuovo amore, il consiglio delle stelle per te è quello di non chiuderti eccessivamente. A dicembre Giove e Saturno potranno donarti una nuova e inattesa emozione.

Lavoro

Quello che fai da tempo potrebbe iniziare a starti stretto nel corso del nuovo anno. Il trend professionale resta sempre un po’ quello del troppo sacrificio non funzionale però al miglioramento economico. Ecco allora che agli inizi del 2020 potresti risultare alquanto esasperato e nervoso. Ci saranno notevoli possibilità di rimettere in discussione un contratto se sei un lavoratore dipendente, oppure di scegliere persone diverse come soci e personale lavorativo, nel caso tu sia un libero professionista. Durante la primavera le preoccupazioni dovrebbero però darti una tregua. Venere e Saturno in ottimo aspetto ti aiuteranno a dare maggiore rilievo alle tue attività, allargando il giro delle nuove conoscenze. Attenzione solo in estate e al mese di novembre: cerca di stare alla larga da beghe legali. Cercare un eventuale compromesso sarà fondamentale.

Scorpione

Da dove vieni?

Il 2019 ti ha dato un primo assaggio di Urano in opposizione. Molte situazioni della vita affettiva e famigliare hanno subito dei cambiamenti inattesi e spesso dolorosi. Tu però con ciò che provoca sofferenza sei per tua natura abituato a confrontarti, anzi a volte provochi tu stesso per arrivare a una rottura definitiva con le persone con cui avverti non esserci più sintonia. Questa caratteristica da araba fenice, capace di risorgere dalle proprie ceneri, è stata però negli ultimi tempi alquanto limitata. Insomma per certi versi hai dovuto scontrarti con un muro, forse più duro e resistente anche della tua volontà così da doverti poi arrendere ad alcune evidenze. Ecco perché in uno scenario di vita così in trasformazione e dunque nella sostanza precario come il tuo, devi continuare a fortificarti nel dentro e a scegliere con cura gli obiettivi da perseguire. Vietato sprecare preziose energie, come vietato restare ancorato al passato. Tutto è in movimento: segui il flusso senza far gioco forza agli eventi.

Buon 2020

Nei primi due mesi del nuovo anno sarai molto concentrato sulle finanze e su come fare al meglio la tua attività. Marte e Giove in una posizione di forza, daranno grandi possibilità per incrementare sia il giro delle conoscenze, che quello relativo ai tuoi affari. Metterai quindi un po’ da parte la sfera delle emozioni per dedicarti a ciò che ti rende autonomo. Durante la primavera poi arriverà il primo transito di Saturno in quadratura da l’Acquario. Potrebbe questo coincidere con un momento di crisi personale, dove i legami di vecchia data saranno messi sotto la lente di ingrandimento, oppure sarà nella tua famiglia di origine che dovrai confrontarti con nuove responsabilità. Cerca di limitare tutte le fonti di ansia e di incertezza. L’amore con Venere birichina nei Gemelli, avrà bisogno di una scossa, di un nuovo attaccamento, più profondo e viscerale in pieno stile scorpionico. Durante l’estate poi sarai spinto a prendere tutte le situazioni di petto, senza più compromessi e senza in certi casi pensare troppo alle conseguenze. Attenzione perché potresti tra settembre e dicembre avere dei comportamenti un po’ troppo sopra le righe e inimicarti partner e amicizie varie. Lo so, sei un estremista ma durante il 2020 dovrai imparare a dominare le tue emozioni per trovare un’immagine nuova ed evoluta di te stesso.

Amore e dintorni

Non vivi mai i sentimenti in maniera facile o superficiale. Il nuovo anno, soprattutto dalla primavera in avanti ti imporrà delle scelte drastiche, proprio nella coppia. Dovrai magari decidere se proseguire un rapporto, con una convivenza oppure se è meglio cambiare strada definitivamente. Se sei single potresti in estate vivere una relazione in cui l’altro è già impegnato. Chiaro che la condizione de l’amante in generale ti si addice si, ma fino a un certo punto. Ecco perché durante l’autunno e via via che ti avvicinerai alla fine del 2020, ti scrollerai di dosso tutte le situazioni e quei rapporti poco chiari. Con la consapevolezza che “meglio soli che male accompagnati” vivrai il più bel rapporto d’amore che possa esistere: quello di valorizzare la tua persona e le sensazioni che davvero provi.

Lavoro

Anno forte, di grande combattività il 2020. Se hai subito una battuta di arresto nella professione, con un cambiamento di referenti o di ruolo; potresti scoprire che non ti manca nulla di ciò che facevi in precedenza. Certo che con la quadratura di Saturno tra marzo e luglio, sarebbe opportuno programmare bene tutte le spese, specialmente per la casa. Possibilità di cambi di residenza improvvisi o di viaggi relativi la tua attività, nel corso de l’estate. Se riuscirai a essere flessibile e a non impuntarti troppo per questioni relative l’orgoglio, il lavoro potrà essere faticoso ma comunque soddisfacente. Entro fine anno ti raccomando di sistemare eventuali cause legali e di prenderti una pausa rigenerante. Avrai bisogno di un nuovo stile di vita che presupponga anche del tempo in più da dedicare alla tua libertà.

Sagittario

Da dove vieni?

Da un 2019 che ti ha fatto sentire “strano” Con Giove in domicilio nel tuo segno infatti puoi aver vissuto delle situazioni personali che sono state per forza di eventi ingigantite, oppure evidentemente sono state proprio le persone e le relazioni che hanno ruotato intorno a non essere più quelle giuste per te. In nessun caso ti piace comunque stare per comodità o quieto vivere con chi sai non essere più sulla tua stessa lunghezza d’onda. Ecco allora che le critiche degli altri e le polemiche eccessive hanno caratterizzato gli ultimi tempi, regalandoti un bel po’ di nervosismo. Per fortuna da parte tua possiedi una notevole carica di ottimismo e riesci anche a farti scivolare addosso ciò che non ti piace, mettendo un muro tra te e ciò che limita il benessere. L’anno che a breve saluterai ti ha dunque insegnato a non aver timore dei giudizi esterni e a perseguire i tuoi sentimenti e le tue emozioni anche a volte a discapito delle scelte puramente razionali. Come ben sai solo lo scorrere del tempo potrà darti più o meno ragione. Tu intanto continua a fare il tuo. Le soddisfazioni e le possibilità di toglierti qualche sassolino dalla scarpa, non mancheranno.

Buon 2020

Inizi ruggenti. Gennaio e febbraio saranno mesi tosti in cui riuscirai a concretizzare un progetto lavorativo, ma dovrai lottare per far emergere le tue intenzioni. Giove nel tuo campo relativo le finanze e l’ambiente circostante, inviterà alla prudenza e al definire sempre con lungimiranza tutte le tue mosse. Dalla primavera fino alle soglie de l’estate, tutto ciò che hai a lungo seminato troverà una netta accelerazione. Certo, dovrai con Venere opposta per alcuni mesi, non essere troppo intollerante o ansioso nei confronti della quotidianità. Proprio perché anche con Nettuno da anni oramai in quadratura potresti essere ancora parecchio confuso circa le relazioni affettive. Le stelle raccomandano in tal senso prudenza e uno stile di vita meno frenetico. Da l’autunno in poi ti sentirai sicuramente meglio anche come forma fisica. Inutile dirti comunque di non abusare delle tue risorse mentali. Sei sempre pronto a dispensare consigli, ad ascoltare gli altri. Ogni tanto puoi fermati e ascoltare anche la tua voce interiore, concedendoti attenzione e disponibilità. La fine del 2020 sarà ripagante e ricca di nuovi affetti. Investi bene.

Amore e dintorni

Farai bene a mettere ordine nelle tue relazioni, donando i tuoi sentimenti e il tuo tempo a chi davvero è capace di starti accanto. Il 2020 con Venere opposta per più di cinque mesi, ti costringerà a guardare in faccia la realtà affettiva che vivi e nel caso non ti piaccia più , a prendere decisioni. Per fortuna il passaggio di Saturno in Acquario dalla primavera fino al mese di luglio assieme a quello di Marte, sosterranno tutte le tue iniziative. La vita di coppia ma anche la ricerca della persona di amare, saranno delle sfide in certi momenti molto stancanti, ma che sapranno anche darti dei risultati positivi, soprattutto nel lungo termine. Magico il mese di dicembre: un pegno di amore da confermare sarà lì ad attenderti. Osa dichiarazioni.

Lavoro

Cosa hai ottenuto di nuovo nel corso del 2019? Se la risposta è un lavoro a cui tenevi molto o il fatto di poter collaborare con un nuovo team professionale, nel corso del 2020 dovrai essere pronto a difendere con le unghie e con i denti le tua posizione e il ruolo che ti sei conquistato. Certo non è che tutti i sagittario hanno per forza trovato ultimamene un nuovo mestiere, ma vero è che se possiedi molto valori astrologici in questo segno zodiacale, difficile che tu non abbia fatto dei cambiamenti sostanziali nello svolgimento della vita pratica. Ti raccomando nel corso del nuovo anno di osare, ma dosando bene le tue energie, almeno fino a giugno. Saranno infatti i primi sei mesi quelli più impegnativi in cui prenderai dei provvedimenti magari perché sarai stufo di un trattamento economico non sufficientemente adeguato. Estate ma ancor più l’autunno di nuovi contatti e di conoscenze che ti porteranno fortuna. Giove e Saturno inizieranno un ottimo transito per te in Acquario. Prepara le valigie ti sposterai molto per fare il tuo mestiere, ma anche per inseguire chi ami.

Capricorno

Da dove vieni?

Sei un solitario e di norma detesti ogni tipo di lamentela o di condivisione di vere o presunte sfighe. Dunque alla fatidica domanda: “Come è stato il 2019”? Potresti rispondere in maniera piuttosto banale o evasiva. Insomma l’importante per te è non far conoscere a tutti ciò che davvero provi. Non è che lo fai per senso superiorità, semplicemente credi che ogni anno, compreso quello che stai per salutare, debba essere vissuto contando esclusivamente sulle proprie forze. Ecco perché sei reduce da mesi intensi, soprattutto sotto il profilo de l’ attività pratica. Saturno, Plutone e Urano in aspetto di grande forza per migliorare la qualità della tua vita ti hanno fatto intravedere possibilità che solo tre o quattro anni fa, nemmeno immaginavi. Tuttavia sarà nel corso del 202O che sperimenterai la vera solidità dei tuoi progetti. Dopo una lunga semina sta arrivando per te il tempo del raccolto. Senza più dare retta ai fantasmi del tuo passato. Era ora!

Buon 2020

Giove potrà essere il tuo mantello/ scudo con il quale sarai protetto nei prossimi mesi. Il 2020 infatti si rivelerà come il momento giusto per vivere un riscatto personale a tutto tondo . Dalla primavera in avanti quando Saturno uscirà per un breve periodo dal tuo segno zodiacale, dovrai essere pronto a instaurare rapporti più solidi e continuativi nella sfera professionale. Non temere, se avrai seminato bene negli ultimi mesi del 2019, aprile e maggio e parte di giugno, sapranno consolidare i tuoi obiettivi, gettando delle nuove e fortunate premesse. Avrai ben compreso insomma che il nuovo anno si esprimerà con maggiore incisività, proprio in ciò che concerne l’ambito del tuo lavoro. Questo non perché i sentimenti e le relazioni intime non avranno il loro peso, ma sarai talmente concentrato a inseguire un’ambizione, a studiare duramente per raggiungere ciò che hai in mente, che ogni tanto avrai bisogno di isolarti. Marte in quadratura nella seconda parte de l’anno ti inviterà a dare uno scossone a tutte quelle situazioni che da tempo vivi come fossero obblighi e non più fonti di piacere. Novità in casa e in famiglia tra settembre e dicembre. Chiuderai poi l’anno festeggiando una vittoria a cui aspiravi da tempo. Avrai quindi dimostrato a te stesso che volere è potere a prescindere dalla situazione di partenza. Essi fiero e grato dei risultati.

Amore e dintorni

Siamo ben lontani dagli anni stralunati di Urano in Ariete quando te ne capitavano di ogni colore in amore. Il 2020 preannuncia benessere per il tuo cuore ma anche per la tua robusta voglia di intimità. Entro la primavera sarà possibile una convivenza oppure se già sei in coppia avrai più voglia di progettare, ampliando e migliorando anche la tua abitazione. Successivamente, attenzione ai colpi di testa e a un insolito desiderio da parte tua di evasione dalla routine. Se sei ancora single, ben vengano le nuove conoscenze tra aprile e giugno, ma se vivi una relazione stabile potrebbe mancare proprio il tempo materiale per stare assieme. In Estate soprattutto cerca di ritagliarti una vacanza da vivere in totale relax con chi ami. Anche tu infatti meriti il dovuto riposo, proprio perché poi quando sei troppo stanco, diventi intrattabile e scontroso. Autunno d’oro per le giovani coppie e per coloro che hanno resistito al peso delle tante responsabilità. Dicembre ti troverà a rinnovare una promessa di amore. Perché lo vorrai veramente e non perché sarai costretto. Bella e sostanziale differenza che sarai ben lieto di cogliere.

Lavoro

Giove nel tuo segno assieme a Saturno e Plutone faranno il tifo affinché tu possa prendere il comando pieno della tua attività pratica. Anche se non sei un imprenditore, il 2020 comunque agevolerà tutte le iniziative personali e gli introiti economici derivanti da ciò che ami fare. Parola d’ordine quindi passione e idee molto chiare. Entro l’estate cerca in ogni modo di saldare eventuali debiti in sospeso o comunque tieni pronto piano “b” nel caso tu volessi intraprendere un qualcosa di diverso. Marte in quadratura per più di sei mesi potrebbe infatti rendere insidioso il tuo lavoro, inasprendo i rapporti con soci, colleghi e/o capi del tutto inappropriati e non attenti a valorizzare e comprendere le tue qualità. Niente paura: saprai subito come rimediare. In autunno poi un progetto prenderà ancora più piede. Entro la fine de l’anno chiuderai trattative davvero importanti. Questo sarà il futuro che da sempre desideravi.

Acquario

Da dove vieni?

Il 2019 spesso ha assomigliato per te a un enorme frullatore. Dentro puoi averci messo per necessità gli ingredienti più disparati e ovviamente non sempre poi il risultato finale è stato di tuo pieno gradimento. Urano stabilmente in quadratura dal segno del Toro ha iniziato a scombussolare con imprevisti o in certi casi anche con noiosi rallentamenti la tua vita famigliare e ciò a cui abitualmente eri avezzo. Lo so che sei il segno zodiacale più futurista e possibilista in assoluto, ma questo quando il futuro e le conseguenti decisioni sei tu a viverle in piena libertà, non quando gli eventi sembrano soffocarti, imponendo delle scelte drastiche . Comunque l’anno che a breve ti lascerà potrà essere stato per certi versi anche molto istruttivo. Da agosto fino a questo dicembre magari hai trovato la forza per scrollarti di dosso una situazione che anche a livello emotivo ti stava penalizzando molto. Le basi per una nuova fase della tua vita saranno però gettate proprio nel corso del 2020. Ti attendono infatti grandi colpi di scena. Sei pronto? Le stelle ti incitano a rimettere in gioco tutte le emozioni, quelle più profonde.

Buon 2020

Da un po’ di tempo a questa parte qualsiasi sia l’impostazione della tua vita, hai avvertito un’impellente esigenza di cambiamento. Gli inizi del 2020 faranno da preludio per mettere poi successivamente in atto progetto nuovi. Certo, dovresti arrivare all’appuntamento con la primavera con una situazione il più possibile limpida e coerente con ciò che sei, specie nei sentimenti. Saturno infatti si affaccerà nel tuo segno da marzo fino a luglio, per poi rientrare nel tuo dodicesimo settore, quello riguardante le prove ma anche i nemici nascosti. In sostanza se ancora non hai una vita sentimentale stabile, se nella tua professione non hai raggiunto quel benessere a cui aspiravi , avrai a disposizione dei mesi fondamentali per tentare di sbrogliare il nodo della matassa. In primavera poi inizierà anche il transito super sexy di Venere in Gemelli. Se sei solo da tempo o se hai vissuto una storia d’amore in clandestinità, ecco che tra aprile e luglio potresti ribaltare tutto, rivendicando il tuo pieno diritto alla felicità con rapporti non più discontinui. Bella la grinta che metterai anche nel lavoro. Marte nella seconda parte stabilmente nel segno de l’Ariete darà nuovi input per migliorare la qualità di ciò che fai. Non si escludono chiamate a sorpresa durante l’estate che più di vacanze le stelle per te la prospettano di impegni e scadenze da rispettare. Tanto impegno potrà essere però ripagato nel corso de l’autunno. La ciliegina sulla torta però la troverai alla fine del 2020 con il doppio ingresso di Giove e Saturno nel tuo cielo. L’abbondanza e la ragione si uniranno in una festa per te speciale. Prepara in positivo fin da ora le tue mosse.

Amore e dintorni

Il tuo cuore è spesso un luogo inaccessibile per chi ti circonda. Non sei glaciale, caro Acquario solo che hai da sempre bisogno di molti stimoli per vivere e alimentare la passione, altrimenti ti annoi facile. I sentimenti nel corso del 2020 dovranno essere pienamente accettati per quello che sono. Dunque se vivi in coppia trascinandoti o se hai instaurato una relazione non ufficiale, tra febbraio e maggio potresti giungere a un’inaspettata decisione. Tutta l’estate poi sarà frenetica per le nuove conoscenze. Marte nel settore per te delle comunicazioni, potrebbe mettere sul tuo cammino una persona molto diversa per usi e abitudini. Tutto sarà funzionale per sperimentarti in nuovi contesti, alla ricerca di uno stato di pura felicità che non avvertivi da tempo. Per le coppie stabili la fine de l’anno potrà coincidere con un momento davvero bello: una nuova casa, la nascita di un figlio o semplicemente la gioia di aver ritrovato un comune sentimento per continuare assieme il percorso. Evviva!

Lavoro

Saturno nel 2020 si insedierà nel tuo segno, donandoti poi un biennio di continuità e di meritata stabilità professionale. Certo, dovrai come al solito stare sempre sul pezzo, e non farti prendere da l’idea che talvolta hai di mandare a pascere tutto. L’insoddisfazione così come la dispersione delle energie, dovrebbero essere vocaboli da lasciare per il tuo bene da parte. In primavera fino a tutto il mese di luglio, l’appoggio dei pianeti potrà essere molto importante per aiutarti in un progetto individuale. Il lavoro insomma sarà migliore nella misura in cui avrai voglia e mezzi per metterci la faccia. In autunno e successivamente alla fine de l’anno i periodi migliori anche per risolvere eventuali controversie legali. Sarai facilitato nella vittoria e anche più fortunato. Dovrai però crederci.

Pesci

Da dove vieni?

Da un 2019 a volte assurdo e incoerente, soprattutto nelle questioni emotive. Il tuo segno zodiacale infatti ha per sua natura, il bisogno di aiutare il prossimo, di rendersi utile ma al contempo pretendi quasi con stizza che lo stesso trattamento venga poi applicato anche a te da persone che guarda caso non hanno alcuna voglia né attitudine per farlo. Lo dico spesso quando parlo di te: avresti bisogno in generale di diventare padre o madre di te stesso, senza delegare più a nessuno l tuoi bisogni e le cure delle tue emozioni, solo così saresti davvero libero ed emancipato. Il 2019 ti ha insegnato proprio questo, a farcela con le tue sole forze. La quadratura di Giove fino a poche settimane fa e la presenza di Nettuno tuo pianeta guida, hanno alimentato il bisogno in te di chiarire ruoli e rapporti specie a livello sentimentale. Per fortuna dalla tua parte stai godendo della presenza di pianeti formidabili per la riuscita e ripresa personale, uno su tutti Plutone. Lentamente ma inesorabilmente nel corso de l’anno che stai per salutare hai fatto una grande pulizia di situazioni e persone che invece di darti tranquillità, sapevano solo come innervosirti. Forte di tutto questo ti stai affacciando alle soglie del 2020 più combattivo e fortificato che mai. Una strada è stata anche a tuo malgrado scelta, ora si tratterà di percorrerla a testa alta e senza più ripensamenti ne tantomeno rimpianti.

Buon 2020

Avrai molte cose da sistemare nei primi due mesi del nuovo anno. Il problema è che ogni tanto potresti non avere energie sufficienti per far fronte a tutto. Ecco perché sarà importante fino alla primavera, eliminare o almeno tenete sotto controllo tutte le fonti di ansie e stress. Un grande cambiamento, come un trasloco o uno spostamento di sede lavorativa oppure anche dei frequenti viaggi, ti attendono da aprile in avanti. Giove in sestile super positivo potrà fronteggiare bene la quadratura di Venere per cinque mesi nei Gemelli. Insomma malgrado qualche noia in più, vedi aspetti legali o amicizie non propriamente disinteressate, saprai cavartela più che egregiamente. Altro transito significativo per imporre dei cambiamenti attesi nel tuo stile di vita potrà essere il transito di Marte che sarà nel segno de l’Ariete da giugno fino a tutta la fine de l’anno. Ecco dunque farsi strada una piccola grande rivoluzione anche nel tuo settore economico. Novembre e dicembre saranno poi mesi magici anche per vivere con rinnovata fiducia l’amore. Giove e Saturno ti porteranno a una visione totalmente diversa della vita a due, donerai a te stesso e all’altro una grande libertà.

Amore e dintorni

Come ti ho accennato agli inizi, il tuo segno zodiacale non può prescindere dai sentimenti e dal vivere in maniera viscerale, quasi magica ogni relazione affettiva. Vero è che ogni tanto anche tu avresti bisogno di fare il punto della situazione, sia in coppia sia che sei ancora alla ricerca della famosa anima gemella. Il 2020 nei primi mesi potrebbe essere piuttosto impegnativo, soprattutto se sei reduce da un vecchio rapporto e hai qualcosa ancora da sistemare con l’ex partner. Questo clima diciamo così di polemica potrebbe poi accentuarsi nei mesi tra marzo e luglio. In questo periodo prova a pensare maggiormente a te stesso, evitando il superfluo. Migliore la fine de l’estate anche per consolidare un sentimento. Arriverai poi alla fine del 2020 molto motivato a vivere le emozioni senza però per forza dover soffrire con persone che non sono all’altezza della creatività del tuo cuore.

Lavoro

Sei capace di anticipare i tempi di essere quindi quasi un visionario nelle tue attività. Tale caratteristica ogni tanto però invece di favorirti ti ha un po’ isolato, relegandoti in ruoli lavorativi che magari non sentivi più tuoi. Ecco dunque che tra gennaio e febbraio dovrai mettere tutto il tuo impegno per uscire fuori da una situazione piuttosto ingarbugliata che magari già ti stavi trascinando dal 2019. Previsti aggiornamenti nel tuo contratto oppure dei cambiamenti di mansione tra aprile e luglio che nel tuo caso si riveleranno però molto fortunati. Estate interessante anche per le finanze. Se vuoi portare avanti un progetto o una sfida a livello pratico dovresti trovare da agosto a novembre degli alleati validi con cui conseguire i tuoi obiettivi. Fine anno impegnativa ma solo per tutte le vecchie questioni. Il nuovo invece non ti creerà problemi, anzi sotto l’albero potresti proprio ricevere un’alettante proposta di collaborazione.