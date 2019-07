Pierluigi Diaco perde le staffe con gli autori: "Avete bevuto?"

Nella nuova diretta di Io e te non sono mancati momenti di imbarazzo e agitazione. Il conduttore del programma targato Rai 1, Pierluigi Diaco, è infatti diventato protagonista dell'ennesimo momento di tensione vissuto in diretta, dinanzi ai telespettatori. Era giunto il momento del percorso fotografico dedicato all'ospite presentatosi in studio, Umberto Smaila, nel corso del quale però sono sorti alcuni errori tecnici.

La presentazione fotografica è stata segnata da una foto in particolare, che il conduttore ha mostrato all'ospite: " Ecco la foto di te da bambino con tuo papà". Ma Smaila ha ribattuto: "Quelli siamo io e mio cugino".

Pierluigi Diaco perde la pazienza a Io e te

Al primo errore riscontrato in diretta, Diaco non si è perso d'animo e ha proseguito la presentazione dell'ospite, mostrando una nuova foto fornita dalla regia del programma. "In questa foto tua madre e tuo padre" . Ma anche stavolta lo staff del programma si sbaglia. "Sono mia zia e mio cugino", fa sapere Smaila.

Al secondo errore riscontrato in studio è seguita l'immediata reazione di Pierluigi Diaco, che ha sbottato in diretta. Il conduttore, rivolgendosi all'ospite Umberto Smaila, ha infatti lanciato indirettamente un attacco agli autori: "Ma perché c’è sempre tuo cugino? In regia avete bevuto? Gli autori sono impazziti?". Ma a placare l'animo di Diaco è stato proprio l'ospite in studio, che ha ironizzato sulle gaffe registratesi a Io e te: "È il momento d’oro di mio cugino".

