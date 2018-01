"Voterò per M5s" Pd infuriato con la Berti

Orietta Berti finisce nella bufera e nel mirino del Pd. Ospite a "Un giorno da pecora", la cantante ha affermato: "Il 4 marzo voterò il mio amico Grillo. Gliel'ho sempre promesso ma non l'ho mai votato, ero sempre all'estero". Questa frase ha fatto scattare un esposto da parte dem all'Agcom. A presentarlo è stato Sergio Boccadutri, deputato Pd e in Commissione Vigilanza Rai. "A Radio1, durante Un giorno da pecora, un'artista come Orietta Berti ha espresso tranquillamente la sua intenzione di voto a favore del Movimento 5 stelle. È legale?". Boccadutri poi ha aggiunto: "Ora, la trasmissione dovrà invitare un elettore per ogni altra lista in campo per il voto del 4 marzo? O forse, sarebbe stata necessaria una maggiore attenzione da parte di chi conduce il programma? È opportuno che l'Agcom valuti se non siamo di fronte ad una chiara violazione della legge, come sembrerebbe, se non sia il caso di comminare delle sanzioni e in che modo possano essere sanata la questione nei confronti delle altre forze politiche. Sarebbe opportuno anche valutare se Orietta Berti, dopo il suo coming out, possa continuare a ricoprire il ruolo di ospite fisso nella seconda parte della trasmissione di Fabio Fazio".



A fare infuriare il Pd sono state poi le altre considerazioni espresse dalla stessa Orietta Berti: "Un difetto di Di Maio? Penso che sia troppo bello. Quando una persona è troppo bella poi non è tanto credibile quando parla. Io l'ho visto di persona, ha dei bellissimi lineamenti e delle belle mani, poi l'abbronzatura non ne parliamo". Parole che di fatto hanno scatenato le ire del Pd.