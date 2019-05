Irama rompe il silenzio ed è subito "Arrogante"

Sono settimane frenetiche queste per il vincitore della scorsa edizione di “Amici”, Irama. A conclusione del lungo tour autunnale, lo scorso 5 aprile al Forum di Assago il cantautore aveva dichiarato che si sarebbe fermato per un po’. In fondo non ci credeva nemmeno lui perché, mentre diceva queste parole, il suo volto con un mezzo sorriso rivelava esattamente il contrario. Detto, fatto. Ecco che arriva un singolo inedito, venerdì 24 maggio, dal titolo “Arrogante”. Irama sta ultimando le riprese del video a Miami. C’è da scommettere che “Arrogante” entrerà di diritto tra i brani in gara per il prossimo tormentone estivo.

Ma non è tutto. Prima ancora di recarsi a Miami, Irama è andato a trascorrere qualche giorno di vacanza a Parigi. A quanto pare non era solo. Il settimanale Spy, infatti, ha “pizzicato” l’artista in compagnia della modella. I due però, ad oggi, non hanno confermato o smentito la relazione. Nel frattempo Irama scalda i motori perché dal primo giugno fino all’11 agosto sarà impegnato con il tour estivo. Il 29 giugno Irama sarà anche tra i protagonisti dial Foro Italico di Palermo, assieme ad Achille Lauro, Benji e Fede, Ghali, Il Volo, Fiorella Mannoia, Mahmood (reduce dal secondo posto a Eurovision Song Contest), Fabrizio Moro, Nek, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Paola Turci e Mika.