Irama si sfoga: "Periodo di cambiamento per me e la mia musica"

Solitamente restio ad utilizzare i social per raccontarsi, Irama ha voluto confessare ai propri follower di essere in un periodo di passaggio, in una fase di cambiamenti che stanno coinvolgendo lui e la sua musica.

Pur non amando i social, dunque, il cantante ha scelto di comunicare con i suoi fan invitandoli ad aspettare ancora un po’ di tempo perché, non appena sarà pronto, riuscirà a “buttare giù” qualcosa con “tutta la verità e la spontaneità che ho nella testa”. “ La verità è che non amo i social. Cioè, non fraintendete, amo sapere che dall’altra parte di questo piccolo schermo ci sono un sacco di voi... voi che riempite i miei tour, voi che iniziate a fare la fila dalle 6 di mattina per un concerto che inizia alle 22, solo per me, assurdo... – ha esordito Irama sul suo profilo Instagram, riflettendo anche su chi pensava che i suoi sogni di gloria non lo avrebbero portato da nessuna parte - . L’avesse saputo lei che continuava a dirmi che non avrei combinato niente nella vita perché “dormivo sopra il banco sognando una vita unica” e la notte fino alla mattina del giorno dopo mi rinchiudevo nel cesso a scrivere canzoni per non svegliare tutti. E ovviamente svegliavo tutti comunque ”.