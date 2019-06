Irina Shayk e Bradley Cooper, priorità al benessere della figlia

Irina Shayk e Bradley Cooper hanno messo la loro figlia in cima alla lista delle priorità e, per il suo bene, continuano a frequentarsi nonostante la recente rottura. L'ormai ex coppia è stata immortalata mentre trascorre del tempo di qualità in compagnia della piccola Lea De Seine, nata nel 2017, dopo due anni di frequentazioni clandestine. I due hanno sempre vissuto la loro relazione con molto riserbo, tanto da uscire all scoperto solo di recente, in occasione della promozione del film diretto da Copper: "A Star Is Born". Un amore protetto dalle intrusioni e dai pettegolezzi, una discrezione che però non è servita a preservare la passione, vista la rovinosa conclusione dell'idillio.

Nonostante le voci di corridoio puntino il dito nei confronti dell'intesa nata con Lady Gaga, protagonista del film del bel Bradley - con complicità più che presente anche durante la recente esibizione agli Academy Awards - la coppia pare avesse già provato a lasciarsi più volte. Nonostante l'amore, la passione e una figlia, Bradley non sembra aver mai fatto passi in avanti per una vita insieme, neppure cercando una nuova sistemazione per la sua famiglia o chiedendo la mano della modella. Irina ha vissuto per quattro anni nella casa di lui senza ricevere la giusta collaborazione in fatto di convivenza e coppia: i due pare non siano riusciti a creare una vita familiare oltre alla presenza della piccola.

Per questo motivo la modella ha deciso di fare i bagagli e lasciare l'alloggio dell'ormai ex, ma di continuare a frequentarlo per il bene di Lea, per cui nutre un grande amore. Madre attenta e affettuosa, Irina è molto presente nella vita della figlia, lo stesso tipo di coinvolgimento che le riserva l'attore. Una separazione consensuale quindi, nessun terzo incomodo a sbilanciare l'unione di quella che fino a poco tempo fa era considerata la coppia più bella dello star system. Nuove strade per i due ex: mentre Bradley si fa immortalare all'entrata di un locale in compagnia di qualche amico, la bellissima Irina posa per una nota marca di lingerie, mostrando il suo corpo sinuoso e un lato B mozzafiato, immersa nella vegetazione islandese.

