Ironia social sulla cover di "Paris Match" con Sarkozy più alto di Carla Bruni

Epic fail per il magazine francese “Paris Match” la cui ultima copertina vede Nicolas Sarkozy e Carla Bruni posare insieme, teneramente abbracciati, con lei che appoggia il suo capo sulla spalla di lui. Un gesto molto romantico e di grande intesa tra i due sposati dal 2008 che però, a guardar bene, ha suscitato molto perplessità sul web dove in tanti si sono subito resi conto che quell’immagine aveva qualcosa che non andava.

L’ex top model, infatti, è notoriamente più alta del marito, al punto che, quando Sarkozy era presidente della Repubblica francese e lei Premiere Dame dell’Eliseo, indossava spesso delle ballerine e mai i tacchi per cercare di dissimulare quei nove centimetri di differenza che intercorrono tra loro due. Carla Bruni, infatti, è alta circa 1,75 m, mentre suo marito 1,66 cm.

Eppure nella cover di “Paris Match” si vede Carla Bruni piegare lateralmente il collo per appoggiarsi con la testa sulla spalla del marito, come se lui avesse la sua stessa altezza o fosse addirittura un po' più alto. Un gesto chiaramente impossibile nella realtà e frutto di una manipolazione dell'immagine che ha scatenato subito l’ilarità dei social con tweet e meme dissacranti verso quella che è una delle coppie più in vista di tutta la Francia. In rete non si contano i fotomontaggi che giocano sul divario di altezza tra i due coniugi, con Carla Bruni seduta con Sarkozy in braccio o persino in ginocchio accanto al marito per fare la foto.

A nulla è valsa la spiegazione di un portavoce di “Paris Match” secondo cui, come riporta il “Daily Mail”, “ lo scatto non è stato affatto ritoccato, ma solo realizzato in modo tattico con Sarkozy su un gradino più alto rispetto alla moglie ”, semmai ha fornito nuovo materiale agli hater per scatenarsi in battute ironiche. Dalla domanda: “ Ma fino a che età si cresce in Francia?! ” ai “consigli” di Carla Bruni: “ Vi svelo come perdere fino a 10 cm con la mia dieta speciale ” al più caustico: “ Sarkozy, il Pinocchio della politica: alto 1,66 m, mente sulla sua altezza e sale su uno sgabello - Carla Bruni, dipendente dal lifting: alta 1,75 m, mente sulla sua età e ama tanto Photoshop ”.

Per il momento non è dato sapere come ha reagito Nicolas Sarkozy che aveva scelto “Paris Match” per rilasciare un’intervista esclusiva sulle sue passioni, proprio come il titolo della sua autobiografia, “Passions”, uscita lo scorso 26 giugno.



