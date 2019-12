Iskra Lawrence incinta: "Avrò un figlio no gender". E i social la massacrano

Famosa per essere, dopo Ashley Graham, la top model curvy più famosa del mondo, Iskra Lawrence condivide con la sua collega il fatto di essere incinta, ma a differenza di Ashley che sta rilasciando dichiarazioni incentrate sul tema dell’accettazione di se stessi, affermando di guardarsi allo specchio con orgoglio quando osserva i chili in più presi in gravidanza, la Lawrence sta facendo discutere per un altro tema, il no gender, che sostiene con tutta se stessa. La modella, a chi le ha chiesto quale sarà il sesso del nascituro ha risposto su Instagram che non sarà lei a dirlo, " ma mio figlio quando avrà capito il suo gender ".

Come riporta The Blast, la top model britannica dice che non rivelerà mai al pubblico il sesso del suo bambino per paura che un giorno il figlio si senta altro durate la crescita e così non vuole imporgli né un nome che indichi esattamente se sia maschio o femmina, né tanto meno un abbigliamento o giochi pensati per un bambino o una bambina. Avrà tutto a disposizione, sia maschile che femminile, in modo che sia lui o lei stessa a capire cosa sente di essere e solo allora sua madre Iskra dirà se ha avuto un figlio o una figlia. Lei, da parte sua, il sesso lo conosce già perché l’ha scoperto tramite ecografia, ma ne fa una questione di gender, un tema che sta ossessionando le nuove generazioni.

Iskra Lawrence ha condiviso il lungo messaggio sui social media posando con il suo pancione in bella vista e rivelando di aver pensato molto prima di scrivere su Instagram di questa sua decisione perché " temevo le conseguenze delle mie parole ", ha detto la 29enne, convinta di " agire nel bene del figlio " che non vuole che in futuro soffra di disforia di genere solo perché l’anatomia gli impone di essere maschio o femmina quando, magari, invece si sente altro dentro di sé. Ha quindi ringraziato i follower per il loro sostegno, dicendosi " grata di avere una famiglia così aperta, empatica e amorevole online " e soprattutto il compagno, Philip Payne che, d’accordo con lei in questa decisione, ha scritto nei commenti: " È bellissimo. Nostro figlio sarà molto fortunato ad avere una madre come te ". Questo sarà il primo figlio di Iskra Lawrence che ha annunciato la sua gravidanza lo scorso novembre e sta condividendo il suo viaggio verso la maternità con i fan giorno dopo giorno.

E ha ricevuto tutto il loro sostegno almeno finché non ha iniziato a dire che suo figlio sarà no gender, scatenando in rete un pandemonio, con molti che le chiedono cosa farà quando dovrà registrarlo all’anagrafe e dovrà per forza indicare se è maschio o femmina e suo figlio da grande legerà quel certificato. " Che idiozie...una volta nato gli assegneranno il sesso a cui appartiene e con le tue folli idee di crescerlo come no gender lo renderai uno squilibrato che non sa se è carne o pesce, a differenza dei suoi amichetti ". C’è chi scrive anche che " ai matti come te fissati col no gender i figli vano tolti subito prima che facciano loro danni permanenti " e che " tu e tuo marito siete fuori di testa e lo sarà anche vostro figlio...già lo vedo a 3 anni dallo psichiatra che cerca di manipolarlo per indirizzarlo verso un gender o magari nessuno… che orrore il neonato gender fluid".