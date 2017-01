Isola dei Famosi, la battuta hot di Malena: "Non so come sia messo lì sotto Simone"

Nel corso delle prime nonimation sull'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha fatto una serie di insinuazioni su Dayane Mello e Simone Susinna.

L'opinionista ha rivelato che nel corso di questa notte i due naufraghi sono stati molto vicini. Così, quando Malena è stata convocata per le nomination, Vladimir Luxuria e Alessia Marcuzzi le hanno domandato se nell'aria gira qualcosa. " Ma dicci un attimo una cosa, lì sotto c'è qualcosa? ", chiede curiosa la Mrcuzzi.

Ma subito Luxuria esclama: " Dai Alessia, cosa chiedi. Non puoi chiedere a Malena cosa c'è lì sotto" . Anche Malena divertita risponde: " Da Malena rispondo che qui sotto non c'è niente e non so come sia messo proprio lì Simone Susinna. Non sono informata. Da naufraga rispondo che tra lui e Dayane c'è molta affinità. Non so se succederà qualcosa. Lo scopriremo nelle prossime ore" .