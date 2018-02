Isola dei Famosi, Bianca e Elena litigano in diretta per i cachet. E la regia stacca l'audio

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena, dopo la verità del capo progetto Magnolia in Honduras sul "cannagate", un'altra discussione ha appassionato il pubblico.

E le protagoniste di questa furibonda lite non potevano che essere le acerrime nemiche Elena Morali e Bianca Atzei. Le due naufraghe dell'Isola hanno iniziato a litigare subito dopo le nomination. Ma dopo le accuse di rito, la discussione si è spostata al livello personale. Elena, infatti, ha rivelato in diretta che Bianca, nei giorni passati, si sarebbe vantata per avere un cachet superiore agli altri concorrenti.

"Ma stai zitta che hai detto 'io prendo almeno il doppio del vostro cachet altrimenti non uscivo nemmeno di casa'", ha esclamato Elena Morali. E subito infuriata ha risposto Bianca Atzei: "Peccato che non sai cosa prendo io. Vergognati, mi hai detto quanto prende la tua amica Cipriani. Ma cosa stai dicendo. Sei ridicola. Stai zitta che se parlo io...".

Le due naufraghe dell'Isola hanno continuato per qualche minuto ad attaccarsi in diretta, ma le urla di entrambe erano talmente forti che poco si è capito della discussione. Anche Alessia Marcuzzi ha capito a fatica cosa stava succedendo in Honduras e la regia ha preferito togliere l'audio per evitare pettegolezzi inutili. Ma subito Mara Venier ha sentenziato: "Alessia, noi vogliamo sentirle litigare. Stanno parlando del loro cachet...". Peccato, però, che la richiesta dell'opinionista dell'Isola non sia stata soddisfatta e poco si sa di questa discussione che sicuramente darà molto di cui parlare.