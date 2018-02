Isola dei Famosi, il dolore di Franco: "Mia madre non ha neanche il latte da bere"

Tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi c'è un concorrente sconosciuto al grande pubblico, ma che si sta facendo apprezzare poco alla volta: Franco Terlizzi.

Franco è un ex pugile e si trova sull'Isola perché ha vinto il web reality #SarannoIsolani. In queste prime due settimane di programma, si sta facendo conoscere per la sua simpatia, per il suo senso dell'umorismo e per quel lato umano che spesso e volentieri i vip, entrando nel mondo dello spettacolo, perdono. E proprio in queste ore, Franco Terlizzi si è lasciato prendere dallo sconforto. Complici le difficili condizioni di vita e il clima di confidenze che si è stabilito con gli altri naufraghi dell'Isola, l'ex pugile ha voluto condividere con i suoi compagni d'avventura alcuni tra i momenti più dolorosi del suo passato.

Così Franco ha rivelato di avere un cattivo rapporto col padre: "La mia è stata una situazione burrascosa. Mai madre è stata lasciata a 60 anni da mio padre che non le dava niente. Non ho mai avuto un buon rapporto con lui, fin da giovane. Non ci parliamo da 20 anni, lui non è mai stato presente. Un piatto a tavola non ci è mai mancato, ma mancava tutto il resto. Mi mancava l’affetto di un padre, quello che provo io per i miei figli, o le carezze che non abbiamo mai avuto".

Franco è arrabbiato soprattutto perché, dopo la separazione dei suoi genitori, ha visto soffrire la madre. L'ex pugile, infatti, ha rivelato che sua mamma, una volta lasciatasi dal padre, non è mai riuscita a sostenersi economicamente da sola e questo ha provocato in lui un grande dolore. "Mio padre è andato via e ha lasciato mia madre senza un soldo - dice il naufrago dell'Isola -. Non è bello sentirsi dire da una madre che non ha il latte da bere".