Isola dei Famosi, ecco il cast completo del reality

Manca poco alla 13esima edizione dell'Isola dei Famosi e ora il settimanale Spy svela in esclusiva il cast completo.

Nel numero di Spy in edicola da venerdì 12 gennaio, si trovano in anteprima tutti i nomi dei concorrenti che il 22 gennaio sbarcheranno in Honduras e i nomi degli opinionisti. "Confermatissimi - scrive il settimanale Spy - i due opinionisti in studio: Mara Venier e Daniele Bossari e l'inviato in Honduras, Stefano De Martino. E tra i partecipanti che sbarcheranno, oltre ai nomi già circolati di Francesco Monte, Eva Henger e Cecilia Capriotti, ci saranno anche l'illusionista tv Giucas Casella, che torna come concorrente, l'ex gieffino Filippo Nardi, la bombastica Francesca Cipriani D'Altorio, l'ex vincitore del Grande Fratello 5 Jonathan Kashianian e il medium Craig Warwick, che sente le presenze angeliche intorno a sé".

E ancora: "Bianca Atzei appena lasciata da Max Biaggi, Alessia Mancini, che manca da un po' di tempo dalla tv, Nino Formicola, che formava il duo 'Gaspare e Zuzzurro', Nadia Rinaldi, che ha fatto una drastica remise en forme, il modello Marco Ferri, figlio dell'ex giocatore dell'Inter, l'influencer Chiara Nasti, Amaurys Perez, l'olimpionico di pallanuoto già protagonista di Pechino Express e Ballando con le stelle, la ex madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto e la ex tronista Rosa Perrotta".