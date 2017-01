Isola dei Famosi, ecco tutti i concorrenti confermati dalla produzione

Il 30 gennaio inizia la nuova edizione dell'Isola dei Famosi e la produzione del programma ha pubblicato quasi interamente la lista dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras.

In queste settimane si è tanto parlato dei possibili personaggi che sbarcheranno sull'Isola. Dopo una serie di rumors e smentite, ecco chi sicuramente sarà in Honduras. Alla guida del timone c'è Alessia Marcuzzi, la conduttrice è stata confermata anche quest'anno dopo il gran successo della edizione dello scorso anno.

Al posto di Alfonso Signorini e Mara Venier ci sarà Vladimir Luxuria. Luxuria avrà il compito di consigliare, di sgridare e smasherare i concorrenti dell'Isola dei Famosi. In Honduras, invece, ci sarà Stefano Bettarini, sarà lui l'inviato che dovrà sostenere nei momenti peggiori i naufraghi.

A seguire, ecco i nomi dei personaggi famosi. La prima ad essere stata confermata è Dayane Mello, la modella che alla Mostra del cinema di Venezia aveva fatto discutere per il suo look provocante, Raz Degan, ex marito di Paola Barale, Eva Grimaldi, Simone Susinna, modello di fama internazionale, Nancy Coppola, cantante neomelodica, Andrea Marcaccini, uno dei modelli più ricercati degli ultimi tempi, Malena Mastromarino, da poco ha debuttato nel mondo dell'hard con Rocco Siffredi, Samantha De Grenet, Giulio Base, Giacomo Urtis, il chirurgo estetico delle star e per finire il rapper Moreno.

A questi bisogna aggiungere una tra Giulia Calcaterra, Desirèe Popper ed Elena Morali. Tra le tre è stato aperto un televoto, sarà il pubblico a decidere chi mandare all'Isola dei Famosi.