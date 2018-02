Isola dei Famosi, il fidanzato di Elena Morali: "Non sono tranquillo nel vederla con Simone"

Simone Barbato è il migliore naufrago dell'Isola dei Famosi di questa settimana e come regalo ha ricevuto una bella sorpresa sull'Isla Bonita.

Barbato, infatti, potrà stare qualche giorno con la sua Elena in un'Isola piena di comfort. Così, finita la puntata di ieri sera, i due sono partiti alla volta dell'Isla Bonita, ma cosa ne penserà il futuro marito di Elena Morali? Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, prima ancora che i due ricevessero questa sorpresa, aveva già commentato la nascita del feeling dei naufraghi a Pomeriggio Cinque: "Io temo questa cosa che si è creata tra Elena e Simone, non sto tranquillo".

Immediatamente, era arrivata la risposta di nonna Pellegrina, la nonna di Simone Barbato: "Quando due si vogliono, alla fine si pigliano. Magari il fidanzato di Elena sarà sconsolato, ma ogni uomo dovrebbe avere sette donne". Insomma, un siparietto "divertente" avvenuto nello studio di Barbara D'Urso proprio qualche ora prima della diretta dell'Isola, prima di scoprire a quale destino sarebbero andati incontro i due naufraghi.

Ma ora? Cosa ne penserà Scintilla dell'evolversi della situazione? Dormirà sonni tranquilli nel sapere che la sua fidanzata divide il letto con un altro uomo?