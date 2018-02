Isola dei Famosi, il fidanzato di Paola rompe il silenzio: "Ti sei buttata fra le braccia di Monte"

Il feeling tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sta facendo sempre più forte all'Isola dei Famosi, ma ora spunta l'ombra del terzo incomodo.

Il fidanzato di Paola Di Benedetto, infatti, ha rotto il silenzio e ha fatto delle rivelazioni inaspettate. Intervistato dal settiamanale DiPiù, Matteo Gentili ha spiegato che lui e la naufraga dell'Isola sono impegnati da circa 4 anni, anche se dallo scorso novembre la loro storia ha subito un brusco raffreddamento. Nonostante la crisi che stavano vivendo, prima di partire per il programma - dice Matteo - Paola gli avrebbe fatto delle promesse piuttosto forti.

"Paola non ti riconosco più - ha scritto Matteo Gentili in una letter aperta a DiPiù -. Non sei la stessa ragazza che poco prima di partire diceva che io ero l’uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli. Francesco Monte è bellissimo e capisco che possa colpire. Ma come hai potuto buttarti subito tra le sue braccia? Non hai pensato alle consuegenze?".

Nella lunga lettera Matteo Gentili ammette che la crisi tra loro è iniziata lo scorso novembre e spiega che tutto è partito quando Paola ha lasciato Vicenza per trasferirsi a Milano. Ma nonostante il momento no, prima di partite per l'Isola i due si erano riconciliati. "E mi hai detto che, al tuo ritorno, ci saremmo rivisti e avremmo capito che cosa fare di noi, della nostra storia. Ero pronto a sostenerti e ad aspettarti - continua Matteo -. Avresti almeno potuto aspettare un po’ di tempo, aspettare di conoscere meglio Monte prima di cadere ai suoi piedi. Perché per lui, per un uomo che conosci appena, non hai esitato a sacrificare un grande amore. Dopo quello che ho visto, la nostra storia è finita per sempre e tra noi non potrà esserci più nulla. Mi hai fatto troppo male, mi hai deluso, mi hai umiliato e mi hai mancato di rispetto".