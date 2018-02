Isola dei Famosi, Jonathan Kashanian in lacrime: "Vorrei avere un figlio"

L'Isola dei Famosi mette veramente a dura prova i naufraghi sia dal punto di vista fisico che mentale.

Se da una parte, infatti, i concorrenti sono provati dalla fame, dall'altra, in questo viaggio, posso crescere e affrontare alcune loro paure. Ieri pomeriggio, ad esempio, mentre pioveva a dirotto sull'Isola dei Famosi, Alessia Mancini e Jonathan Kashanian si sono messi a parlare delle loro vite private e l'inviato di Verissimo ha confidato di voler un figlio.

"Appena esco di qua faccio il diavolo a quattro per avere un figlio - confida Jonathan Kashanian -. So che cosa comporta crescere un bambino, non lo penso tanto per. A volte mi sale un’ansia perché temo di non riuscirci e di invecchiare senza averne avuto uno. Me lo sento. Voglio che questa sia l'ultima cosa grande in cui mi accompagneranno i miei genitori".

E subito dopo aver pronunciato queste parole, Jonathan scoppia a piangere e si nasconde con alcune coperte che la produzione dell'Isola ha offerto ai naufraghi: "Mi viene da piangere, basta. So che mia mamma non lascerà questo mondo senza avere prima…Di avere una persona accanto non me ne frega niente, ci sono delle persone di merda in giro. Ho una famiglia stupenda I miei fratelli seguono una direzione, ognuno ha una sua famiglia di cui occuparsi. Hanno figli, famiglie, impegni e mutui. Io sono l’ultimo figlio e i miei genitori non sono eterni. A volte di notte mi chiedo se mai ce la farò ad avere un figlio. Pesa come un macigno. Farò questa cosa solo il giorno in cui saprò di essere forte, di poter stare in piedi con le mie gambe e regalare a questi bambini il futuro che si meritano. Io non prendo questo impegno se non potrò assolvere questo compito nei migliori dei modi. Sono nato responsabile".

Alessia Mancini cerca di consolarlo e, oltre a domandargli "ma in Italia si possono avere figli così?" (Jonathan è omosessuale) non può fare: "Stai tranquillo che ce la farai, io non potrei mai vivere senza i miei".