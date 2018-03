Isola dei Famosi, niente pace tra la Henger e Monte. Il marito di Eva: "Non è successo nulla"

Questa sera andrà in onda la prima puntata del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti in studio ci saranno Eva Henger, Francesco Monte e Pio e Amedeo.

Come già rivelato dalle anticipazioni presenti in rete, il duo comico proverà a mettere la pace fra Eva Henger e Francesco Monte. Gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi, infatti, per la prima volta si confronteranno sul tanto discusso cannagate. E dalle indiscrezioni e foto che circolavano dopo la registrazione di ieri, pareva proprio che Pio e Amedeo fossero riusciti nel loro intento. Su Instagram, ieri, scrivevano: "Ci volevamo noi a fargli fare la pace... dal marito di 'Maria'... il destino è una cosa bella".

Sembrava, quindi, che finalmente la pace fosse arrivata e invece... il marito di Eva Henger ha smentito tutto. Massimiliano Caroletti, infatti, ieri sera, ha condiviso sul suo profilo Instagram il selfie della moglie con Monte e Pio e Amedeo, poi ha aggiunto: "Un sorriso non si nega a nessuno anche a chi non ammetterà mai". E se queste parole non già fossero abbastanza, fra i commenti ha aggiunto: "Non è successo nulla se non gentilmente posare per un selfie".

Quindi non è arrivata nessuna pace tra Francesco Monte e Eva Henger, pace che aveva già scaldato gli animi del pubblico e di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i quali Mara Venier....