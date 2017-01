Isola dei Famosi, falsa partenza per la nuova edizione

La dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi, tra rumors e conferme dell'ultimo minuto, ha subito una falsa partenza a causa del maltempo per questo motivo la puntata di oggi è stata rimandata a martedì 31 gennaio.

Il cast completo è già stato confermato qualche giorno fa dall'account ufficiale di Instagram dell'Isola dei Famosi. In Honduras sbarcheranno: Dayane Mello, Raz Degan, Eva Grimaldi, Simone Susinna, Nancy Coppola, Andrea Marcaccini, Giacomo Urtis, Moreno, Giulio Base, Massimo Ceccherini, Samantha De Grenet, Nathalie Caoldonazzo, Malena Mastromarino.

A questi bisognerà aggiungere una tra Desirée Popper e Giulia Calcaterra. Fra le due, infatti, è stato aperto un televoto e domani sera Alessia Marcuzzi comunicherà quale delle due showgirl entrerà ufficialmente nel reality. La lista di naufraghi, poi, da lunedì prossimo diventerà ancora più ricca perché in un'altra isola sbarcheranno Ornella Muti e Naike Rivelli. Le due saranno "le sciamane" per i concorrenti che verranno eliminati dal gioco.

E a guidare questi personaggi famosi, per il terzo anno consecutivo, è Alessia Marcuzzi che in questa edizione sarà affiancata dall'opinionista Valdimir Luxuria. In Honduras, invece, c'è l'inviato Stefano Bettarini che dovrà aiutare, sostenere e consigliare i naufraghi in difficoltà.

I naufraghi, per il momento, si trovano a Cayo Paloma perché sull'arcipelago Cayos Cochinos si è alzato un forte vento accompagnato da pioggia e mare agitato e quindi non è possibile spostarli sull'altra isola.