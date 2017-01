Isola dei Famosi, primo litigio in diretta: "Samantha smettila, non vi facciamo soffrire"

Nella prima brevissima puntata dell'Isola dei Famosi, tra disagi legati al maltempo e nervosismo dei naufraghi, è esplosa subito la prima lite in diretta.

Tutto è iniziato quando Alessia Marcuzzi ha voluto puntualizzare che in Honudars, in queste ore, c'è veramente un tempo pessimo. La conduttrice ha fatto questa precisazione perché molti utenti sui social accusavano la produzione di "essersi inventati" questo fantomatico maltempo.

Così Alessia Marcuzzi ha esclamato: " Volevo dire a tutto il pubblico e ai telespettatori che sull'Isola piove a dirotto e c'è un vento fortissimo. Anche noi speravamo ci fosse un sole che spaccava le pietre anche perché avevamo organizzato una bellissima puntata, ma così non è. Quindi tutti quei telespettatori che da casa ci scrivono dicendo che in realtà dalle immagini che mandiamo in onda si vede il sole si sbagliano. In Honduras piove. Se riuscite a far venire fuori voi il sole mi fate un grandissimo piacere ".

Subito dopo questa precisazione, la Marcuzzi si collega con i naufraghi su Cayo Paloma e dopo averne salutati alcuni, parla con Samantha De Grenet. Dopo averle chiesto come sta, la showgirl sbrocca: "Fa freddo e piove tantissimo sull'Isola. Non stiamo per niente bene" . Alessia, immediatamente, tranquillizza Samantha e le spiega che a breve la produzione manderà loro il kit della sopravvivenza.

Ma vedendo che la De Grenet continuava per la sua strada, la Marcuzzi ha perso la pazienza: " Samantha questo è un gioco. La situazione non è così tragica. Voi fondalmentalmente state bene. In Italia, in queste ore, c'è chi sta veramente male e sta soffrendo. Per piacere smettila con sta storia. Non vogliamo farvi soffrire. Abbiamo tutto sottocontrollo".