Isola dei Famosi, la produzione svela i nomi dei naufraghi

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è alle porte e tra indiscrezioni e smentite, arrivano i primi nomi ufficiali dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras.

Iniziamo con il dire che alla guida del programma ci sarà Alessia Marcuzzi, la conduttrice è stata riconfermata dopo il grande successo dello scorso anno. Mancheranno, invece, Alfonso Signorini e Mara Venier che verranno sostituiti da Valdimir Luxuria e forse Stefano De Martino.

Ma veniamo ai nomi dei naufraghi confermati. La produzione dell'Isola dei Famosi, infatti, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, da ieri, ha iniziato a rivelare in anteprima i concorrenti del reality. In primis, mostrano come certe Wanna Marchi e Stefania Nobile. Non è chiaro se le due donne parteciperanno come unico concorrente o due divisi.

Subito dopo, pubblicano una foto di Giulia De Lellis, l'amatissima fidanzata di Andrea Damante, con una didascalia: " Vi piacerebbe vederla sull'Isola dei Famosi?" Anche in questo caso non è chiaro se la De Lellis sarà in Honduras, ma stando agli ultimi rumors parrebbe proprio di sì.

Qualche ora fa, la produzione ha aggiunto nella lista dei concorrenti anche Serkan Cayoglu. Serkan è un modello di fama internazionale che con la sua bellezza avrà modo di far "innamorare" le altre naufraghe. Voci di corridoio, poi, vedrebbero sull'Isola anche, Alberico Lemme, Moreno, Francesca Dellera, l'attrice hard Malena e Lucas Peracchi.